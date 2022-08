Milman sobre la recusación de CFK: "No es causal de impugnación en ninguna parte del mundo"

Gerardo Milman, diputado nacional de Juntos, dijo esta mañana que no encuentra "ninguna relación entre sus causas penales, entre los delitos que supuestamente ha cometido y que el presidente del tribunal o un fiscal jueguen al fútbol".

El también vicepresidente del Pro hizo referencia a que la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recusó hoy al fiscal federal Diego Luciani y a Rodrigo Giménez Uriburu, uno de los jueces del Tribunal Oral Federal 2, y pidió que sean apartados del juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz y que se declare la "nulidad" de todo lo que hicieron en la causa.

"No sé si la foto es real o no. Pero la verdad es que no encuentro relación. Eso no es causal de impugnación en ninguna parte del mundo; tener amigos, tener relaciones, hacer deportes con distintas personas, compartir un restaurante... Las personas son humanas", agregó.

En diálogo con Panorama, por LU2, Milman señaló que "a mí me puede gustar o no que jueguen al fútbol; ahora eso no tiene nada que ver con los bolsos que revolea López que están llenos de dólares".

En otro tramo de la entrevista, el exsecretario de Seguridad Interior de la Nación analizó el desembarco de Sergio Massa al Gabinete.

"Para nosotros no es un problema de nombres, sino un problema de políticas, así que todavía Massa está orejeando las cartas. Veremos cuáles son las políticas a llevar adelante", mencionó.

"Lo que se deja prever es que la mayoría de los usuarios en la Argentina va a tener un fuerte incremento de las tarifas. Y eso va a ocurrir porque el Gobierno ha dejado durante más de dos años y ocho meses congelar las tarifas cuando debió ir haciéndolo de manera pausada de acuerdo al índice de inflación que tenía", explicó.

En tanto, diferenció la medida con el "tarifazo de Macri" al señalar que "una vez que la ciudadanía hace el sacrificio, lo que se tiene que hacer es ir acompañando y no congelar las tarifas, de manera tal que no se convierta en inflación".

"Ahora le han cedido la presidencia del directorio a un accionista que tiene pocas acciones —agregó, en referencia a Massa—. En la economía, una de las variables más importantes es la confianza y lo que no tiene Sergio es confianza en la ciudadanía".

"Cuando uno ve las encuestas de opinión pública, Alberto Fernández, Cristina Fernández y Massa están mal. Eso no genera confianza y hace que la ciudadanía y quienes tienen que invertir y tomar decisiones económicas estén viendo este proceso con mucha cautela", relató.

Por último, aseguró que "se ha dejado pasar tanto tiempo que lo que tiene el nuevo ministro de Economía es un desafío enorme, muy superior al que tenía Guzmán y el que tenía Batakis".

"La economía se ha descalibrado en sus variables macroeconómicas de manera mucho más importantes de las que tenían los exministros", completó.