Gay: "Se puso un poco de cordura, Massa es un hombre de diálogo"

El intendente Héctor Gay dijo esta mañana que con la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura "se ha puesto un poco de cordura" y comentó que los anuncios de ayer "van en el sentido correcto".

"La primera sensación es que se ha puesto un poco de cordura después de un mes que ha sido muy malo. No solamente porque el dólar pasó de 220 a 300 pesos, sino también porque se descontrolaron los precios, se interrumpió el comercio, no se entrega mercadería... ha sido un mes muy malo para todos, fundamentalmente para la sociedad", amplió.

"El gobierno dispuso usar la 'bala de plata' con la presencia de Massa, más allá de que estamos en una crisis económica profunda y Massa no es economista. Pero es lo que el gobierno tenía a mano para tratar de generar algo de confianza y de sentido común. El mensaje de ayer me pareció bien intencionado y bien orientado", sostuvo.

En diálogo con Panorama, por LU2, el jefe comunal subrayó que "lo de ayer fue una serie de buenas intenciones y medidas que hay que ejecutar pero que a priori van en el sentido correcto".

"Todo el mundo tiene en claro que hay que terminar con el festival del gasto público, hay que acotar el déficit, hay que generar confianza y hay que acumular reservas para evitar zozobras permanentes —expresó—. Esta semana, en tres días el Banco Central se desprendió de 480 millones de dólares y ese drenaje no se interrumpe".

Asimismo, Gay advirtió que es importante saber "cuál es el respaldo político de toda la coalición gobernante porque anoche ya hubo algunos chisporroteos de algunos sectores, como los vinculados a Grabois por ejemplo".

"Hay que ver cuál es el respaldo del Frente de Todos. Hay que darle tiempo; no hay demasiado, hay urgencias, pero hay que darle el beneficio de que recién asume y parece tener bien identificada la problemática", aclaró.

En ese sentido, deslizó que "es sugestivo que ni la señora vicepresidenta ni el diputado Máximo Kirchner hayan estado" anoche en la asunción del ministro.

"Si no hay apoyo o empiezan las divergencias las chances se minimizarán —continuó—. Está claro que lo que ayer ha anunciado Sergio Massa va en sentido contrario a lo que el kirchnerismo más duro ha pregonado, que es más gasto, emisión descontrolada y no el ajuste necesario, que se tiene que hacer. ¿Cuánto aguanta que uno permanentemente gaste más de lo que entra? En algún momento eso explota; eso es lo que pasa en la Argentina desde hace muchísimo tiempo".

En otro tramo de la entrevista, el intendente mencionó que si bien no hay una regla generalizada, "con Massa y su equipo, porque él maneja áreas con las que tenemos gestiones a diario, siempre hay diálogo" mientras que "con el kirchnerismo hay altibajos".

"Que se consigan resultados es otra cosa, pero generalmente con el sector de Massa hay buen diálogo. Massa es un hombre de diálogo y Argentina necesita de diálogo y de consensos y no de ahondar la grieta", enfatizó.

Hospital Penna: "Quedamos en hablar hoy" con Kreplak

En otro orden, Gay contó que anoche tuvo un intercambio con el ministro de Salud bonaerense y que hoy volverán a hablar de la situación del Hospital Penna en particular y sanitaria bahiense en general.

"Hace tres semanas hablé con el ministro Kreplak invitándolo a venir a Bahía para tratar las dificultades del sistema de salud. Los propios directores de todos los hospitales me lo han pedido porque la situación de la salud en Bahía está muy complicada, tanto en los efectores públicos como los privados", contó.

"Quedó en venir a Bahía y no lo ha hecho", agregó.

El intendente publicó un comunicado de Juntos que apunta duramente al gobierno de Axel Kicillof por la situación de hospital interzonal y el ministro le respondió a través de las redes sociales.

"Él habla de cosas que se han hecho y no tengo por qué no creer porque se han hecho cosas. El comunicado de Juntos es por la preocupación que a nosotros nos toca muy de cerca, no ha habido respuestas en algunos aspectos", dijo Gay esta mañana.

"Están faltando profesionales, hay servicios que no funcionan, el servicio de pediatría está con problemas, se fue la mayoría de los oftalmólogos... El Penna no solamente es el principal hospital de Bahía Blanca sino que es el hospital de referencia de 15 distritos de la región", enumeró.

"Los problemas están y uno procura alertar sobre esto para ver cómo se pueden solucionar: No ganamos nada ocultando los problemas. Y le reitero la invitación al ministro Kreplak", completó el intendente.