Mario Moccia: "No vivimos pendientes, pero las medallas reflejan el trabajo"

Por Mauro Giovannini / Especial para La Nueva.

Twitter: @MGGiova

Mail: mgiovannini@lanueva.com

Aún restan concluir nueve de los 26 deportes, pero el semblante y las palabras ofrecidas por el presidente del Comité Olímpico Argentino dan por hecho que los III Juegos Suramericanos de la Juventud superaron todas las expectativas.

"Estamos muy felices porque la organización de estos Juegos que ha sido excelente; todos los jefes de misión nos han felicitado y agradecido por lo que han vivido acá. Este concepto de un parque único fue excelente en todo sentido, por la cantidad de público, la movilización permanente y que estén todos los deportes juntos fue espectacular", resumió Mario Moccia.

En una rueda de prensa a la que accedió La Nueva., el también profesor de Educación Física, licenciado en Gestión Deportiva y vicepresidente de ODESUR dijo que "este fue el primer evento pospandemia y estaba la necesidad de verse y abrazarse, de intercambiar", al tiempo que sostuvo que "estos atletas son jóvenes y tuvieron aquí su primera experiencia".

"Deportivamente hablando, Argentina fue protagonista; estamos muy bien aunque uno siempre quisiera estar un poquito mejor. Pero en esta edad, el eje central no está puesto en el resultado, es importante ver dónde estamos para empezar a construir el camino hacia el alto rendimiento. Acá, los chicos dan el primer paso. Rosario nos permitió ver en qué deporte estamos mejor y en cuál estamos más flojos", mencionó en el salón VIP del edificio central del hipódromo rosarino, a un lado del jefe de misión, Carlos Ferrea.

"Nosotros solemos apoyar iniciativas serias. Es el Gobierno, en este caso Rosario, el que toma la responsabilidad de organizar los Juegos. El COA respalda y presenta la candidatura, pero no pone el dinero. Rosario ya ha hecho dos eventos de excelencia y todo el mundo está maravillado. Incluso, el presidente de ODESUR (NdeR: el paraguayo Camilo Pérez López Moreira) dijo que a esta ciudad le falta completar la tripleta y hacer Juegos de adultos", contó.

Aunque advirtió: "Pero no es lo mismo. Plantear unos Juegos de adultos cambia el presupuesto, cambia la inversión y un montón de paradigmas. La juventud te permite hacer una fiesta integrada con poco presupuesto y con otras disciplinas".

En ese sentido, dijo que para que Rosario pueda aspirar a ser sede de futuros Juegos Panamericanos (los primeros sin definir su localización son los de 2031) "hay que construir otras cosas, porque necesitamos un velódromo, un parque acuático, una villa, más infraestructura; hay que invertir y estamos multiplicando por cien el presupuesto de estos Juegos".

"Estamos abiertos a respaldar. Y cuando hablo de Rosario hablo de Santa Fe, porque se ha trabajado en equipo con la Provincia. Ojalá Rosario nos pida y se postule. El lunes se va a abrir la candidatura para los próximos Juegos Suramericanos de la Juventud y se está trabajando también para poder definir en Asunción los Juegos Suramericanos de mayores. De acá a octubre se van a definir dónde son los próximos Juegos", agregó.

Quien fuera secretario general del COA cuando Gerardo Werthein estaba al mando sentenció que "la nota para Rosario es un 10".

"Yo sería muy feliz si la ciudad se postula para organizar Juegos Suramericanos de adultos, pero la propuesta tiene que ser diferente. Es un desafío distinto, es otra cosa. Muchos deportes clasifican a los Panamericanos, es la élite del deporte. Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Buenos Aires, Córdoba, San Juan, son ciudades que perfectamente pueden aspirar a organizar los Juegos", mencionó.

En otro orden, enumeró las próximas metas y contó qué caminos recorrerá la Argentina rumbo a las ediciones de los Juegos Olímpicos que ya están confirmadas: París 2024, Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Los objetivos a corto plazo terminan en París e implican acomodar lo que tenemos de la mejor manera y potenciar la puesta a punto. Ya para Los Ángeles hay un recambio generacional y el desarrollo apunta al 2032, que es con los actuales chicos de entre 15 y 17 años. Siempre hay jóvenes que se van quedando, pero la idea es que los que están lleguen en condiciones a la élite", puntualizó.

"La idea es que estos chicos no queden en el camino. Por eso, desde los Juegos Olímpicos de la Juventud estamos tomando la decisión de iniciar el camino al alto rendimiento en estas categorías. Detectar chicos para proyectarlos y darles un seguimiento hasta los Panamericanos U21. Y después se trabaja con las federaciones en el planeamiento estratégico para que cada uno pueda desarrollarse en su deporte", recalcó.

Vale aclarar que debido a la pandemia, el calendario tradicional se vio sustancialmente alterado.

Originalmente, Rosario iba a ser 2021 y antesala de los Juegos Olímpicos de la Juventud, Dakar 2022. Primero, el COI aplazó hasta 2026 los YOG (Youth Olympic Games, por su sigla en inglés). Y luego, el COA, en conjunto con el Gobierno y el comité organizador, postergaron un año la actividad en la ciudad santafesina.

" Los JSJ nacen para preparar a los chicos un año antes para los YOG, pero la realidad es que hoy tienen identidad propia y son un producto de la ODESUR. No sé qué hará el COI a futuro, la postergación de Dakar de 2022 a 2026 fue una decisión correcta porque no había forma de meterlo antes por el calendario internacional. Además, son Juegos que permiten probar deportes, modelos y seducir a los jóvenes a un mundo sano, con valores y con principios", sentenció Moccia.

Más adelante, el presidente del COA analizó la actualidad de varios de los deportes y respaldó la adaptación de varios de ellos, como el balonmano de playa.

"El atletismo y el ciclismo nos dieron resultados a los que no estamos acostumbrados. El beach handball se ha consolidado. En el hockey y en el rugby seguimos mostrando nuestro nivel. Mejoramos paulatinamente en algunos deportes como gimnasia con una camada nueva. Estos chicos han mostrado un nivel por encima de la media y hay que hacer un seguimiento para poder proyectarlos", señaló.

En tanto, mencionó que "no vivimos pendientes, pero las medallas reflejan el trabajo".

"El alto rendimiento es resultado. El deporte nos gusta a todos y participar participamos todos, pero se mide por logros. Hay que focalizarse en algunos deportes que dan muchas medallas. Sabemos que en los deportes de equipo lideramos, tenemos una cualidad natural; pero en los individuales hay que seguir creciendo", se sinceró.

Por último, y volviendo a la posibilidad de Rosario de ser sede a futuro de otro evento de magnitud internacional, Moccia contó que en esos casos se evalúan tres aspectos fundamentales.

"Uno, la decisión política de la ciudad que quiere ser sede. Dos, el presupuesto o los recursos para poder hacerlo. Y tres, obviamente, la posibilidad de poder tener una participación decorosa", enumeró.

"En ese contexto, hoy no podemos aspirar a organizar Juegos Olímpicos ni Juegos Panamericanos por una cuestión de la realidad —manifestó—. No estamos en una situación como para pensar en presupuestos que pasen los cien, doscientos o quinientos millones de dólares; no es serio. Sí, creo que podemos acompañar candidaturas razonables".

"Aspirar se podría hacer hacia los Panamericanos de 2031 y yo no sé qué va a ser de mi vida en esa época. Hoy, podemos hablar de Suramericanos. Pero mi prioridad es poder mejorar en los deportes que no nos va tan bien y contar con un plan que tenga su financiamiento para poder llegar en mejores condiciones a los compromisos internacionales", completó.

Domingo, último día de actividad

Hoy domingo terminará la competencia en Rosario 2022, con el desarrollo de nueve deportes: atletismo, bádminton, levantamiento de pesas, futsal, hockey 5, ciclismo, balonmano playa, esgrima y boxeo. Lógicamente, en todos habrá medallas en juego.

En ese sentido, ayer Argentina continuó sumando logros para afianzarse en la tercera posición del medallero debajo de Brasil y Colombia.

El broche de oro de los Juegos Suramericanos de la Juventud será la ceremonia de clausura, que tendrá al Lago del Parque Independencia como escenario.

La misma dará inicio a las 20 y tendrá a los atletas y a los voluntarios como actores principales.