Destrozan el auto y amenazan a un periodista de "La Nueva." en Liniers-Olimpo

A los lamentables incidentes que se registraron dentro del estadio durante el encuentro entre Liniers y Olimpo por el Torneo Federal A, hay que sumarle otro hecho grave que se produjo afuera.

El auto particular del periodista de La Nueva. Sergio Daniel Peyssé --quien había ido a realizar la cobertura periodística del partido-- terminó con destrozos de importancia que fueron direccionados, porque en uno de los cristales le dejaron un mensaje y, por otra parte, el resto de los rodados estacionados en ese lugar no sufrieron daños.

El vehículo estaba detenido en el playón de la UNS, en la avenida Alem y San Juan, y el ataque se produjo una vez finalizado el partido.

Por algunos datos que se pudieron recabar de ocasionales testigos, al menos dos personas en un auto rojo o bordó --identificadas con ropas de Liniers-- descendieron del rodado y provocaron el atentado.

El coche terminó con los dos espejos laterales destrozados, el parabrisas astillado y abolladuras en al menos dos puertas.

"En uno de los vidrios escribieron 'sos de Olimpo'", comentó Peyssé.

"Hay una chica que, cuando llegué, me comentó que vio al auto y a los autores, pero se retiró y no la pude identificar porque no quería salir de testigo por un tema de seguridad", agregó.

El periodista formuló la denuncia en la comisaría Segunda y la Policía analiza las cámaras de seguridad para tratar de avanzar en la investigación.