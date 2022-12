Sigue la ola de calor en Bahía: consejos para combatirla

El último mes del año llegó con una ola de calor que se hace sentir en numerosos puntos del país y Bahía Blanca no es la excepción. Las altas temperaturas, los fuertes vientos e incluso el arribo de algunas precipitaciones es el panorama que describe el servicio de Satelmet para los próximos días.

Según informó, más allá del alto registro térmico que se aguarda para este martes, el resto de la semana también se esperan altas temperaturas: para el miércoles, jueves y viernes oscilarán entre los 34 y 35º C.

SATELMET.

Esto también lo refleja el Servicio Meteorológico Nacional, que indica que se espera que la ciudad sea afectada en la tarde del miércoles por "tormentas localmente fuertes".

"Las mismas estarán acompañadas de intensas ráfagas (de viento), ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos", explica el SMN.

Además, el ente nacional advirtió que hay varias zonas en el país en alerta por las altas temperaturas.

Con un alerta amarillo, el SMN advierte sobre posibles tormentas en nuestra zona.

En este marco, se estima que los valores de las precipitaciones acumuladas rondarán entre los 10 y 25 milímetros, "pudiendo ser superados de forma localizada".

Ante esta posibilidad, el SMN recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra de las bolsas; evitar las actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, ya que podrían atraer rayos; estar atento ante la posible caída de granizo, y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

¿Qué hacer ante el calor?

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ante las altas temperaturas, el Ministerio de Salud advirtió que para evitar un golpe de calor en lugares cerrados “como casas, espacios de trabajo u otros, se recomienda tomar agua con mayor frecuencia, aún cuando no se sienta sed; evitar bebidas con cafeína o con azúcar en exceso, muy frías o muy calientes; consumir frutas y verduras; evitar las comidas abundantes, y no realizar actividad física intensa”.

En este contexto, la empresa ABSA solicitó que la gente extreme el cuidado del recurso ya que, debido a la ola de calor que se está registrando y al alto consumo que se origina, puede verse resentido el servicio.