Aseguran que María Fernanda Callejón está saliendo con el exfutbolista Fernando Gamboa

En medio de su escandaloso divorcio de Ricky Diotto, aseguran María Fernanda Callejón volvió a encontrar el amor en los brazos del exfutbolista Fernando Gamboa. Según el portal Primicias Ya, el romance comenzó en julio de este año y ya está afianzado, motivo por el que la actriz no dudó presentarle a su hija Giovanna a su nueva pareja.

Pero más allá del buen momento de la cordobesa a nivel amoroso, su vínculo con Diotto no está en su mejor momento. "La abogada Elba Marcovecchio me dijo que representa al exmarido de María Fernando Callejón porque no cumple con el régimen de visitas de Giovanna", explicó la periodista Pía Shaw en LAM. Pero María José Bertolli, la abogada de Callejón, salió a desmentir estas acusaciones.

"Es mentira la información que trascendió. Lo cierto es que hoy en la Justicia, lo único que hay presentado es un pedido unilateral de divorcio incoado por mi clienta", explicó la letrada y aseguró que el régimen de visitas, al igual que la división de bienes, está en trámite y todavía no hay nada formal.

"Actualmente, acordaron de palabra los días que la nena está con María Fernanda y con Diotto. Legalmente no hay nada", insistió, invitada en el piso de Intrusos.

La disputa entre Callejón y Diotto llamó la atención, ya que meses atrás cuando confirmaron su separación, hicieron hincapié en que mantendrían la relación de familia por el bienestar de su única hija en común. "Durante este tiempo, han sido testigos de nuestro esfuerzo como pareja y familia por alcanzar nuestro sueño, que comenzó con nuestra unión y la bendecida llegada de nuestra hija, Giovanna, a quien adoramos con el corazón y deseamos acompañar en cada paso de su joven vida para que sea la mejor persona posible", manifestó a la actriz en ese entonces.

Por su parte, el odontólogo también hizo un descargo público, en el que recordó cómo empezó su noviazgo. "Un mediodía la pasé a buscar para ir a comer. Fue hace 11 años. Al mes me fui a vivir con ella. Juntos, viajamos, reímos, lloramos y formamos una familia maravillosa. A mí, conocerla me cambió la vida para siempre. Fruto de ese amor incondicional nació nuestra hija que hoy es lo más importante que tenemos y debemos protege", escribió.

Y se sumó a la idea de que siempre estarán unidos por Giovanna: "Yo voy a estar el resto de mi vida agradecido por todo lo que hemos construido juntos, dimos hasta la última gota por este amor y por esta relación. Eso nos tiene que dejar tranquilos y en paz. Gracias de corazón por seguir nuestra historia y acompañarnos siempre con mucho amor y respeto". (NA)