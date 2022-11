Victoria Manrique, la artista y terapeuta mendocina que encontró su sitio: "Me enamoré de Bahía"

Cuenta la leyenda que cuando Miguel Ángel Buonarotti realizaba los últimos detalles a su obra El Moisés golpeó a la escultura en la rodilla con el martillo mientras exclamaba: "¿Por qué no hablas?".

Tal podría ser el caso de la pintora realista mendocina Victoria Manrique, quien haciendo uso de esta técnica logra impactantes obras que parecen cobrar vida desde los distintos soportes que utiliza para expresarse.

Artista y Diseñadora Gráfica Publicitaria llegó a la ciudad junto a su marido y sus hijos Juan Ignacio y Alejo, de 11 y 6 años, desde Uspallata, a 90 km del paso a Chile, en alta montaña. Antes vivieron 10 años en Campo de los Andes, en el Valle de Uco. Como su esposo es militar suelen trasladarlo a otros destinos. En este caso, le tocó venir a Bahía Blanca.

"El pase fue sorpresivo, queríamos seguir en Mendoza y teníamos mucha incertidumbre de lo que iba a ser venir a Bahía pero ahora nos encanta, a tal punto que yo ya no quisiera irme. Quisiera poder quedarme acá el resto de la carrera de mi marido y tal vez ya para siempre", señaló.

"En el minuto cero nos enamoramos de Bahía Blanca. Me encanta esta ciudad y nos ha recibido de una manera hermosa. La gente es muy buena con nosotros. Nos sentimos muy a gusto como si fuera nuestra casa", añadió.

Victoria dibuja desde muy chica y es una apasionada de todo lo que tenga que ver con el arte: la actuación, el dibujo, la expresión y tantas otras expresiones.

Algunas de sus obras realistas, una técnica que fue aprehendiendo y perfeccionando.

Su formación en el dibujo es autodidacta pero tiene formación técnica como Diseñadora Gráfica y Publicitaria.

"Nunca fui a aprender dibujo, es algo que traigo innato. No quise ir porque sentía que cualquier técnica o parámetro iba a encerrarme, a limitarme. En la facultad vi técnicas pero solo reforzaron lo que yo ya iba manifestando en mis obras", consideró.

A través del realismo trata de alcanzar la mayor iconicidad posible. Sus obras están realizadas a mano alzada, en blanco y negro o en colores. También realiza pinturas abstractas con acrílico sobre MDF (paneles o placas de fibra) o bastidor.

"Me gusta pintar de cualquier manera, lo hago como hobby, por una cuestión de tiempo, pero cada vez que puedo me siento a dibujar lo que me inspire", contó.

La artista, en acción.

Además es motivadora personal y hace terapias complementarias con base en el arte acceder a la conciencia a través de técnicas creativas.

"A través del arte intento comunicar cómo veo la vida, el universo y cómo se manifiesta la magia en todo lo que existe, ya sea que lo veamos o no. Mediante mi manera de expresarme y de contar las historias comparto cómo uno puede conectar con eso", comentó.

"Busco inspirar a otras personas a ver que todo se puede lograr, cada sueño, cada cosa que susurra en nuestro interior es un susurro divino que nos viene como inspiración", dijo.

Se asume fanática del arte en todas sus manifestaciones.

Desde su mirada, la creatividad y el hecho de poder expresarnos y de tener una cabeza abierta nos ayuda a tener más posibilidades en la vida y ampliar la conciencia.

"El arte es una de las mejores maneras de conectarnos con el todo, con la fuente del Universo, Dios, o como cada uno quiera llamarlo", subrayó.

La obsesiona trabajar con el poder de la mente para adquirir más conciencia del potencial que somos.

"El arte me permite estar en un espacio atemporal donde no estoy en ninguna parte y estoy en todas las partes a la vez. Es mi gran cable a tierra", concluyó.

"Mi idea es empoderar a la gente y que puedan encontrar respuestas que quizás no hayan encontrado en otras terapias a lo largo de toda su vida", dijo.

Instagram: conciencia.crea.mas.