Recorrida por el Mercado Municipal: cómo sigue la situación

Pasó casi un mes de la clausura preventiva del Mercado Municipal y la mayoría de los locales continúan abiertos. Algunos comerciantes admiten haber llegado a un acuerdo, mientras que otros aseguran que permanecerán en el lugar.

En este marco, los puesteros dialogaron con La Nueva. y explicaron cómo sigue su situación.

La dueña de la reconocida pizzería del Mercado contó que "hace 73 años que estamos acá. La familia de mi marido empezó con este negocio en el año 49”.

Con respecto a las negociaciones, manifestó no haber llegado a ningún acuerdo con el Municipio.

La trabajadora explicó que ayer le ofrecieron a su abogada dos locales a seis cuadras del Mercado. Se mostró en desacuerdo con la propuesta porque no quiere alejarse tanto del sector ya que su comercio es reconocido como "la pizzería del Mercado" y perdería clientes.

“Está todo en el aire, te ofrecen cosas pero después está la realidad, no te entra una heladera o el precio de los alquileres es muy caro”, manifestó.

“Pretenden que una verdulería pague $ 120 mil de alquiler y es imposible”, dijo, indignada.

La trabajadora aseguró también que “quieren acomodar gente y que ya tienen todo armado para eso".

"Este es el gobierno que tenemos en la ciudad –dijo–. Quieren sacarnos de encima, eso es lo que quieren”.

Por otra parte, la dueña de la verdulería contó que “no hay ninguna información nueva. Acá estamos todos igual, no se fue nadie”.

“Nosotros no llegamos a ningún acuerdo –explicó–. Estoy acá porque no tengo a donde ir, no tengo un lugar”.

La comerciante contó que le ofrecieron un local pero que “es carísimo” y con el dinero que recauda no puede afrontar el alquiler.

En último lugar, habló el dueño de la despensa. El puestero comentó que alcanzó un acuerdo con el Municipio: “Ya está pactado”.

Y explicó la situación en la que se encuentra: “Lo que pasa es que nos tienen que dar el lugar para que nos podamos trasladar. Eso implica un montón de días y de tiempo".

Asimismo, contó que el Municipio accedió a pagarle el 100 % de los primeros seis meses de alquiler y el 50 % de los seis meses siguientes. También, comentó que lo exceptúan de abonar algunas tasas municipales y que "ellos se van a encargar del traslado de todas las cosas al nuevo negocio".

“Acá estamos, esperando a que nos den el local para ir armándolo. De acá no se cuándo me podré ir, pero el acuerdo lo tenemos”, concluyó el trabajador.