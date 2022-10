Comerciantes del Mercado Municipal se manifiestan contra la clausura

Comerciantes del Mercado Municipal se manifiestan en pedido de diálogo y soluciones ante la clausura preventiva del edificio decretada por el intendente la semana pasada.

Desde las 11, cerca de 100 personas se congregaron afuera del edificio de Donado al 100 con tambores y carteles. "No al cierre del Mercado, 50 familias en la calle", "Antonela Giglio da la cara", "Queremos trabajar", "No queremos planes" y "No a la impunidad ni a la violación de derechos", son algunas de las frases con las que llevan sus reclamos.

Se movilizan desde ese lugar hacia el palacio municipal, frente a la Plaza Rivadavia.

Noticia en desarrollo