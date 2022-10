Los puesteros del Mercado Municipal resisten: no aceptaron planes sociales y mantienen abiertos sus negocios

Puesteros del Mercado Municipal confirmaron esta tarde a La Nueva. que están decididos a seguir trabajando en el lugar, al menos hasta el martes próximo, y que no aceptarán los planes sociales que les ofrecieron, tras la clausura decretada hoy por el intendente Héctor Gay, a raíz de los informes técnicos sobre los problemas edilicios, sanitarios y de seguridad que presenta el lugar.

"Nos citaron desde la administración del Mercado para reuniones en diferentes horarios: 14.30, 15.30... Todos por separado para hablar con Políticas Sociales. Y varios puesteros fueron a escuchar. ¿Sabés lo que les querían dar? Planes sociales", afirmó Juan Pablo, de uno de los puestos de especias.

Contaron que la convocatoria la hizo la directora del Mercado, Antonela Giglio, a través de mensajes de WhatsApp.

"Nos preguntaron cuánto ganábamos por mes y nos pedían otros datos. '¿Qué es esto? ¿Para un plan social?', preguntamos y nos dijeron que sí. No quiero plan social, yo tengo mi trabajo", cuestionó Milena, de una de las pescaderías del mercado.

"La gente que trabaja acá adentro tiene la orden de hacer horarios normales hasta el martes inclusive", explicó Gabriel, desde su carnicería y fiambrería.

"Trabajaremos hoy y mañana, el sábado también, el lunes no porque es feriado, el martes sí y el miércoles volvemos a lo mismo, sin saber qué va a pasar", precisó.

"En cuanto me dijeron que eran de Acción Social, les dije que yo quiero trabajar. Ni dejé que me hicieran las preguntas", dijo Mónica Capella, de una pizzería.

"Nos están ensuciando por el tema de los tubos [de gas] y los autorizaron ellos. Me dejaron de cobrar los gastos comunes en enero del 2018, porque sacaron los medidores. Tiene la firma de Fabián Val [coordinador del Mercado en esa época] y ahora me dicen que no puedo trabajar así", agregó.

"Está hace 73 años la familia acá, era de los padres de mi marido, desde el año 49 cuando era el viejo Mercado de Abasto", comentó la comerciante.

Luego de los testimonios de los puesteros a este medio, el Municipio difundió un comunicado sobre la asistencia que les ofrecieron.