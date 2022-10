Antes de reunirse con comerciantes, Tucat defendió el cierre del Mercado Municipal y habló de "deudas millonarias"

"No hay otra solución posible que el Mercado Municipal esté vacío y cerrado para cuidar a todos los bahienses", manifestó esta mañana en LU2 el subsecretario de Gestión Urbana, Federico Tucat, quien hoy se reunirá con comerciantes de ese espacio recientemente clausurado para analizar los casos particulares.

Tucat dijo que la clausura preventiva era imprescindible y fue crítico ante algunos cuestionamientos por la medida.

"Seríamos unos absolutos irresponsables si hubiéramos tomado una decisión diferente. Dicho esto, tenemos absoluta empatía para solucionar los problemas particulares que lo ameriten", dijo y remarcó: "Que lo ameriten".

Luego de comentar que ya mantuvieron encuentros y avanzaron en acuerdos con organizaciones sociales que ocupaban locales en el edificio de Donado 151 --que continúa con comerciantes resistiendo el cierre y operando dentro de sus locales--, dijo que no existen soluciones generales sino que se avanzará en cada caso particular.

"El municipio como Estado tiene que tomar decisiones por la seguridad de todos los bahienses, no solo comerciantes y trabajadores. Y no podemos dejar de manifestar la incoherencia de algunas declaraciones, por un lado hay personas que manifiestan que los sorprende la decisión y, por el otro, aseguran que sabían que había un presunto negocio detrás --NdelaR: existen acusaciones de que todo es una maniobra para luego dar paso a un proyecto gastronómico que deja afuera a los actuales puesteros--. Lo ridículo es que se sabía o no se sabía, no se puede las dos cosas", sostuvo.

Federico Tucat

Y volvió a enfatizar que la clausura, tras los informes de la consultora privada Kapla y de la UTN, era necesaria.

"Los bahienses aprendimos a fuerza de lágrimas que ignorar ese tipo de informes puede generar cosas muy tristes, a partir de conocer esos estudios no podíamos tomar otra decisión", señaló Tucat, en referencia a un informe sobre el estado del arbolado del Parque de Mayo que fue cajoneado en 2012 y, dos años después, derivó en una muerte en el principal espacio público de la ciudad por la caída de un árbol seco sobre una adolescente de 15 años.

El funcionario agregó: "No olvidemos que el Mercado le cuesta mucho dinero a todos los bahienses, porque son mercados subsidiados, que cumplen una función social".

Y, acerca de las soluciones que propondrá hoy junto a la subsecretaria de Producción, Julieta Centeno, apuntó: "Para quien lo necesite, para quien vea privado su sustento de vida, el Municipio va a ser absolutamente empático con esa situación y vamos a trabajar en una relocalización o en una colaboración para generar un nuevo alquiler, etcétera. Ahora, para quienes tienen otros locales, otro estatus de vida, a quienes tenían deuda millonaria con el Municipio a pesar de que el alquiler es insignificante, de entre 10 y 15 mil pesos en el microcentro, no podemos justificar el aporte de dinero de los bahienses. Para quienes lo necesiten, estamos a disposición".