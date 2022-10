Rodríguez "Hay intención de censurar detrás de los rechazos a las falsas denuncias"

La concejal Valeria Rodríguez (Avanza Libertad) le respondió a las organizaciones que repudiaron la jornada que se realizó esta tarde contra las falsas denuncias de violencia de género y aseguró que detrás de las críticas que le hicieron en las últimas horas hay una intención de censurarla.

"No me van a callar porque hay gente que está sufriendo causas judiciales sin el debido proceso y termina siendo víctima de denuncias por maltrato, violencia o incluso abuso sexual que no son reales", dijo en diálogo con el programa Allica y Prieta a las 12, que se emite por La Nueva Play.

"El patrón que se repite con estas falsas denuncias son casos de divorcios muy conflictivos y allí donde había amor aparece el odio. A la Justicia como garante de las leyes le cuesta encontrar el equilibrio en esa intervención", dijo.

Ante la consulta por si suelen ser muy comunes las falsas denuncias opinó que no hay estadísticas de ningún organismo oficial ya que el sistema judicial se encuentra colapsado por lo que hay un proceso en que no se está a la altura la demanda de los ciudadanos.

En referencia a las críticas que recibió de algunas organizaciones sostuvo que "los que me repudian, como el Colegio de Psicólogos, que niegan la existencia de las falsas denuncias como si no fuese un problema real y encima toman un posicionamiento que impide a otros profesionales trabajar con libertad en ese sentido", agregó

"Hay muchos casos de personas que tienen que recurrir a abogados porque en la ciudad no consiguen quién los defienda. No pueden decir que este problema no existe y además no me pienso callar porque hay padres que hace años no pueden ver a sus hijos porque tienen perimetrales", agregó.

"Me siento comprometida a ser la voz de los que tienen miedo a opinar sobre estos temas,, porque en una época que bregamos por los derechos y la libertad, en realidad no se cumplen", dijo.

Por último sostuvo que "no me interesa hablar con personas que se hacen los guapos en las redes sociales y no lo pueden sostener en el cara a cara. No quiero entrar en ese juego", explicó