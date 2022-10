El Círculo Bahiense de Arquería se aseguró una medalla en los Juegos Suramericanos

Por Mauro Giovannini / Especial desde Asunción

Twitter: @MGGiova

Mail: mgiovannini@lanueva.com

Luego de estar dos veces muy cerca, Iván Nikolajuk logró este mediodía unos de sus objetivos al asegurarse una medalla en los XII Juegos Suramericanos de Asunción.

El representante del Círculo Bahiense de Arquería se metió en la final individual de la modalidad compuesto y peleará mano a mano con el brasileño Roberval Dos Santos.

Iván se impuso hoy por 144 a 141 sobre el entrerriano Nelson Salinas para clasificarse finalista.

Previamente, el oriundo de General Conesa dejó afuera al brasileño Luccas Abreu por 143 a 142, en los cuartos de final, y al ecuatoriano Joseph García Santos, por 145 a 135.

Justamente, García Santos fue verdugo del pampeano Federico Salvetti, al dejarlo fuera de competencia en los 16avos de final por 140 a 135.

En ese sentido, Nikolajuk irá por la presea dorada este miércoles, desde las 15.39. Previamente, Salinas se medirá con el chileno Alejandro Martín por la medalla de bronce.

Los horarios y la realización del último día de la arquería estarán supeditados al tiempo, ya que se esperan lluvias y tormentas para mañana en la capital del Paraguay.

"En cuartos bajé un poco el nivel y pensé que se me iba, pero cuando me di cuenta que había ganado fue un alivio. Me di cuenta del 8 que tiré, empecé a hacer cuentas y no me daban los números, pero no me fijé bien en lo que hizo el otro. Cuando vi bien todas las flechas me di cuenta que había pasado", mencionó.

"Enfrentar a Nelson (Salinas) fue difícil, costó, porque uno siempre quiere que el país tenga buena representación. No es lindo dejar afuera a un compañero", se sinceró.

"Después de dos días que busqué una medalla hoy se me dio; ahora voy a ir por la de oro", aseguró Nikolajuk.

Leithold: "Cometí algunos errores"

Peor suerte corrió la bahiense Florencia Leithold en la modalidad recurvo, al quedar fuera de competencia en los cuartos de final.

Leithold pasó sin problemas su primer cruce, superando 6-0 a la chilena Gabriela Anabalón con parciales de 27-26, 24-13 y 24-22.

Luego, no pudo con la brasileña Ana Luiza Sliachticas Caetano, al ceder 6-2 con tramos de 27-26, 27-21, 27-29 y 28-24.

"Me quedé con ganas, venía para la medalla y cometí algunos errores", le contó Flor a La Nueva.

"Arranqué bastante floja, pude pasar igual en octavos de final y después contra la brasileña tuve un error. Hacía mucho calor, se me empezó a transpirar la mano y preferí desarmar el tiro para volver a tomarlo, pero quedaba poco tiempo. Lo aceleré y fue un 4", admitió.

"Era consciente también de que la brasileña era muy buena y que me iba a costar. Traté de hacer lo mejor posible y no alcanzó", completó.