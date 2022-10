Iván Nikolajuk: "Tengo algo de bronca, pero me quedé tranquilo por cómo participé"

Por Mauro Giovannini / Especial desde Asunción

Twitter: @MGGiova

Mail: mgiovannini@lanueva.com

El equipo masculino de tiro con arco compuesto quedó a dos puntos de alzarse con una medalla esta tarde, en el tercer día de competencias de los XII Juegos Suramericanos.

Iván Nikolajuk, Federico Salvetti (ambos representantes del Círculo Bahiense de Arquería) y el entrerriano Nelson Salinas cayeron por shoot-off con Chile en la definición por el bronce.

La selección comenzó abajo en el marcador, pero alcanzó a empatar en la última tirada y forzó una definición extra en el complejo del Comité Olímpico Paraguayo, en Asunción.

Los parciales fueron 55-54, 56-56, 59-56 y 53-57 para el 223-223 final. Luego, en los shoot-off Chile se impuso por 29 a 27.

"Ayer me fui con bronca, me quedé con ganas de haberme llevado una medalla. Hoy también vine a buscar eso, sobre todo porque estuvimos muy cerca de pasar a la final y ahí me bajoneé un poco, tengo algo de bronca. Quedamos cerca por prácticamente nada. Ahora fue otra cosa, me quedé tranquilo por cómo participé", analizó Nikolajuk, quien ayer también fue cuarto junto a María Eugenia González Briozzo en compuesto mixto.

"Reaccionamos, le metimos con todo y pudimos llegar al empate. El tiro con arco es hasta la última flecha, antes no hay nada definido. En la última flecha estuve un poco nervioso, pero concentrado. Pero bueno, recién estamos procesando lo que pasó", agregó el oriundo de General Conesa.

Iván Nikolajuk estivo dos veces cerca de la medalla

Por su parte, el coach del equipo de arco compuesto dijo que "por una flecha no se nos dio, pero el contrincante también trabaja, hace su esfuerzo y está sometido a la misma presión por lo que el resultado es merecido para ellos".

"Generalmente se busca comenzar en segundo lugar la tirada, pero los chicos me dijeron que querían iniciar y lo acepté. Después las circunstancias se van dando flecha a flecha", añadió Gabriel Marti, quien también acompañó a la bahiense Guillermina González en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Rosario.

La tripleta nacional comenzó la jornada derrotando a Perú en octavos de final, por 223 a 217, en una tirada en la que siempre estuvo al frente.

Sin embargo luego quedó a una flecha de la final, al ceder con Brasil en la semi.

Fue 223 a 222 en un reñido duelo que se refleja en el resultado y que, naturalmente, se definió en el último tiro.

Argentina empezó abajo 56-58, logró empatar tras la segunda (111-111) y tercera manga (168-168), hasta ceder en el cierre 222-223.

A Salvetti, Leithold y Nikolajuk les resta la definición individual

La actividad seguirá mañana con los duelos mano a mano en recurvo y compuesto, pero en la modalidad individual.

La bahiense Florencia Leithold acabó en la 6° colocación en la clasificación del domingo, con 614 puntos, y se metió directamente en los octavos de final de recurvo femenino, a desarrollarse este martes desde las 14.35.

Allí, deberá medirse mano a mano con la chilena Gabriela Anabalon (581), quien ocupó la 11° posición sobre 18 competidoras.

Por su parte, el río negrito Nikolajuk clasificó en la 5° colocación en arco compuesto masculino con 693 unidades y afrontará los octavos de final, previstos para el mañana a las 10.05.

Casualmente, el rival de Iván en la primera tanda eliminatoria saldrá del vencedor del pampeana Salvetti y el ecuatoriano Joseph García Santos.

Salvetti hizo 671 puntos y clasificó 12°; mientras que su rival en los dieciseisavos avanzó en la 21 colocación con 631. Este duelo está previsto para las 9.30.