Asunción abrazará el sueño del tiro con arco bahiense, que viaja con altas expectativas

Por Mauro Giovannini

Twitter: @MGGiova

Mail: mgiovannini@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

Más de 7.000 atletas de 15 países que confirman la ODESUR le darán vida desde hoy a los XII Juegos Suramericanos en Asunción, capital del Paraguay.

La cita se extenderá hasta el próximo domingo 16 y significará para muchos el inicio de un recorrido olímpico que bien los podría depositar en París 2024, previo paso por los Panamericanos del año que viene.

Entre tantos, el Comité Olímpico Argentino enviará una multitudinaria delegación que estará presente en todos los 34 deportes a excepción de básquetbol 5vs5.

Serán 592 los deportistas nacionales y, entre ellos, un puñado de bahienses.

Así como contamos en La Nueva. sobre la incursión del BMX, en sus modalidades Racing y Freestyle, con Agustina Cavalli y Agustina Roth, respectivamente, el tiro con arco también viajará desde nuestra ciudad con altas expectativas.

"Creo que después de la larga pandemia todos tenemos grandes expectativas para estos ODESUR", contó la bahiense Florencia Leithold, de basta experiencia en certámenes internacionales.

Al ser la única mujer de la delegación con arco recurvo, no tendrá competencia por equipos femenina y se presentará en forma individual y en el torneo mixto.

"Le apunto al individual, por supuesto; pero espero que en las dos oportunidades podamos llegar al podio. Mi modalidad es olímpica y estuve muy cerca de lograr la clasificación el año pasado, así que espero que el próximo se me pueda dar", aventuró.

Junto a Flor viajarán Iván Nikolajuk y Federico Salvetti.

El primero es oriundo de General Conesa, aunque está instalado en nuestra ciudad donde además de la arquería estudia Ingeniería Industrial.

"Voy a Asunción buscando el primer puesto en el certamen individual y además, medallas en lo que son tiradas por equipos, tanto masculino como mixto", aseguró Nikolajuk.

Iván, que al igual que Leithold participó de la Copa del Mundo en Medellín, en julio, en vivió una jornada trágica el último lunes 6 de junio.

"Tuve un problema en el departamento donde estoy viviendo. Hubo una fuga de monóxido de carbono por el calefactor, todo el departamento se llenó de monóxido. Yo no lo detecté y pasé todo el día así. A eso de las seis de la tarde me terminé desmayando. Estuve en coma toda una noche y al otro día me desperté.

Pero las expectativas eran trágicas, los médicos decían que era difícil que salga de esa. Por suerte terminé recuperándome", relató.

"Me pudo afectar porque el cuerpo estuvo muchas horas sin recibir oxígeno —explicó—. Pude haber quedado paralítico, podría seguir en coma hoy en día… o me podría haber muerto. Es así. Fue un milagro despertarme al otro día".

Iván contó que cuando se desmayó estaba hablando por teléfono con su novia y como en un momento dejó de responder, ella fue para el departamento.

"Tuvieron que romper la puerta para entrar porque ella no tenía llaves y cuando entraron me encontraron ahí desmayado.

Dos semanas después pude volver a entrenar, al mes fui al clasificatorio para Asunción y después tuve la Copa del Mundo. No se puede creer, pero fue así", resumió.

La delegación "local" se completa con Salvetti, quien es nacido en Santa Rosa y también representará al Círculo Bahiense de Arquería.

"La idea principal es plasmar todo el entrenamiento que vengo haciendo. Esperemos que se den los resultados, siempre voy con expectativas altas, con actitud y mentalidad positiva porque eso ayuda mucho", sostuvo.

"Para mí es un evento muy importante en el que tenemos posibilidades de conseguir un podio. Estoy muy concentrado en los ODESUR. Además, está muy bueno poder compartir con otros deportistas, ver otras disciplinas. Vivir experiencias, momentos y apoyarnos entre todos es muy lindo porque a fin de cuentas somos todos del mismo país", completó el pampeano.