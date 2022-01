Un parque solar a metros de Bahía, largas colas para testeos y la posible llegada del offshore

--Hola, Juan. ¿Cómo te trata el año nuevo? Parece que en materia futbolística muy bien, no paran de sumar jugadores.

--No empecemos a calentar el ambiente con el fútbol, que para eso tenemos un verano que no nos da respiro.

--Y parece que así seguirá por lo menos hasta el martes, exigiendo a fondo a los servicios de agua y energía eléctrica, que salvo algunas excepciones, están afrontando la demanda bastante bien.

--A mí hay días que durante horas no tengo agua o apenas un hilo, pero ni por asomo sufrimos, sin ninguna gran obra en marcha, la hecatombe que se avecinaba meses atrás.

--Te recomendaría que frenes un poco el optimismo. Se vienen varios días durísimos, pensá que la ola de calor extremo ubicará a varias ciudades del centro de Argentina entre los puntos más calientes del planeta.

--¿Le pongo alguna ficha a Bahía?

--Te diría que sí. Se vienen 4 o 5 días de 40 grados y sin perspectivas de lluvias.

--Bienaventurados los que pueden estar disfrutando del verano en alguna playa o en algún lugar de la Patagonia con varios grados menos. Me dijeron que Monte está viviendo una de sus mejores temporadas. ¿Es así? ¿Hay aguavivas?

--Vayamos por partes. A fin del 2021 hubo bastantes medusas, pero el primer fin de semana de enero no vi una, aunque ahora me dicen que con el viento norte volvieron a decir presente. En cuanto a la afluencia de gente, no tengo un medidor de temporadas, pero comerciantes amigos, con muchísimos años de labor en el balneario, me dijeron que los sorprendió la cantidad de turistas. Pese al Covid -19, como diría el diario Crónica: “Estalló el verano”.

--Cuánta razón tenías cuando me dijiste que la pandemia no estaba terminada, ni mucho menos.

--Sólo había que escuchar a los especialistas…

--Realmente es impresionante lo que está sucediendo en los centros de testeo.

--Sí, durante toda la semana pasada se registraron más de 200 metros de cola antes de sus aperturas. Sin ir más lejos, la fila de personas que acudían al del centro de jubilados Cono Sur, ubicado en la primera cuadra de Caronti casi llegando a Zelarrayán, entorpecía el ingreso principal al Hospital Español, sobre Estomba, y seguía hasta Casanova.

--Ya que hablaste de hospitales, ¿cómo la están llevando?

--Se percibe una saturación en las guardias, por la cantidad de gente que está acudiendo. Incluso, algunos nosocomios debieron sacar sillas a la vereda para descomprimir las salas de espera de los consultorios. Lo positivo es que, por el momento, ese número no tiene correlación con internaciones, porque la gran mayoría de los cuadros son leves, sobre todo en aquellos que ya tienen las dos dosis.

--¿Llevará a algún replanteo interno?

--Por lo pronto no, pero ya hay algunos directores que están pensando en cortar las vacaciones del personal si la situación se sale de control, aunque también ponen en la balanza que muchos no tienen licencia desde fines de 2019.

--Es increíble el compromiso del personal de salud, realmente dejan la vida en esto.

--No tengas dudas, son miles de héroes anónimos, muchos de ellos sin reconocimiento.

--Me dijeron que esta ola de contagios también complicó a las colonias de vacaciones de los más chicos.

--No te mintieron. Más allá de que todas tienen su protocolo, la del Banco Nación, por ejemplo, que se desarrolla en el predio del camino viejo a Punta Alta, decidió suspender las actividades por al menos una semana, ya que tenía a varios profesores infectados. Y otras están analizando lo mismo.

--Juan, ¿te parece que van a encontrar a los culpables del atentado contra la casa del titular de Región Sanitaria?

--Si me guío por la estadística ya te digo que no, porque de los últimos atentados no esclarecieron ninguno, pero siempre hay que tener fe amigo.

--Realmente una locura…

--Tal cual, y lo peor, como te dije en los casos anteriores, es que si no se descubre rápidamente quién lo hizo, ya no hay dudas de que esto es obra de personas que saben lo que hacen, lo que torna al tema en algo mucho más peligroso. Si no se llega al autor, podemos pensar cualquier cosa.

--Coincidido, y mientras pedimos otro café contame algo de la aprobación del presupuesto municipal. ¿Así que los libertarios votaron divididos?

--No me digas que eso es lo que más te interesa…

--¿Tenés otra cosa para comentar de los números municipales?

--Me parece relevante que se haya aprobado el mayor presupuesto municipal de salud que se recuerde.

--¿Es tan así?

--Fijate que el 28 por ciento de presupuesto total es para salud, es decir, la secretaría y el Hospital. Sobre un total aproximado de 20 mil millones, 5 mil y algo más van directo a salud, y también vi que hay una partida de infraestructura para mejorar unas 8 unidades sanitarias.

--Ya que estamos con salud, ¿cómo fue el debut de colectivo itinerante en los barrios para hacer testeos?

--Está teniendo muy buena repercusión, el viernes a a la mañana ya llevaba 70 testeos en Villa Serra. Al no haber tantos centros de testeo, llevarle a la gente esa posibilidad, es algo que suma, aunque no alcanza frente a la explosión de casos.

--¿Pasamos a nuestros temas comerciales y empresariales?

} --Dale, ¿por dónde empezamos?

--Contame, ¿así que Bahía Blanca puede tener un rol relevante en el tema del petróleo offshore?

--Es una posibilidad...

--¿Pero no está muy lejos de la zona donde se van a iniciar las exploraciones?

--No creas, pensá que van a comenzar en un área marina donde el puerto más cercano es Mar del Plata, a unos 300 kilómetros, pero luego irán relevando más hacia el sur, donde el puerto de Bahía Blanca aparece como una opción de peso.

--¿Tenés algún dato o es pura intuición?

--Me extraña esa pregunta. Claro que tengo elementos para fundamentar lo que digo. De hecho, hace un tiempo representantes de las empresas a cargo del proyecto estuvieron en Bahía recabando información sobre qué puede ofrecer Bahía. Pero igual esto va para largo, amigo.

--¿Por?

--Hasta que se empiece a perforar realmente pueden pasar ocho años. Primero hay que ver si hay petróleo en cantidades para sustentar su explotación.

--¿Y por qué Bahía Blanca puede ser el epicentro de esta actividad?

--Porque el puerto ya está acostumbrado a trabajar con todo lo atinente al petróleo. En ese sentido, es importante la generación de recursos humanos por parte de las universidades y la infraestructura que aporta en servicios industriales. Además, y no es un dato menor, como tienen que traer maquinaria pesada y muy costosa, no descartan que lo hagan en Bahía para acceder a los beneficios que les confiere la Zona Franca. En tercer lugar, las empresas sabían de antemano que en Mar del Plata la cuestión iba a generar varios reclamos por parte de los ambientalistas.

--Pero Mar del Plata tiene mejores condiciones en cuanto a infraestructura hotelera y una menor distancia.

--Sí, pero si se toman las últimas áreas a relevar, Bahía está a igual distancia. Ojo, esto se va a hacer a cientos de kilómetros mar adentro y, contrariamente a lo que se afirma, desde la costa no se va a ver ninguna plataforma.

--¿Pensás que los reclamos de los ambientalistas son infundados?

--Sí, pero bueno, es mi opinión y me gustaría escuchar cómo un país como el nuestro, con una economía dinamitada, puede sustentar una rápida transición hacia las energías renovables. Y eso sí, sin empleo de cobre, por ejemplo, y descartando un valioso recurso energético como el que habría en el subsuelo marino.

--Estaría bueno que quienes, y con razón, propician las energías verdes, primero obliguen a China, uno de los mayores contaminantes del Mundo, a dejar el carbón, y al final de todo, fijarse en países como Argentina. Cada uno hace lo que puede y de la mejor forma.

--Y los extremos son malos, no hay que ser ni totalmente productivistas ni monjes verdes…

--Claro, no hay que ir por la prohibición porque puede haber algún riesgo ambiental. Los riesgos ambientales tiene que ser analizados y gestionados como corresponde, ahí hay que poner el foco.

--¿Algo del puerto?

--Que ya se conocieron los primeros números finales del 2021. Realmente fueron excelentes.

--Contame.

--Según un estudio de la Bolsa de Cereales y Productos bahienses, la exportación de cereales, oleaginosos y subproductos en 2021 llegó a 13,15 millones de toneladas, mostrando una importante suba interanual del 36,9%.

--¿Casi un 40 por ciento más?

--Y sí… En esto seguramente ayudó la bajante extraordinaria del río Paraná, que obligó a los buques a salir con menos carga y completar bodegas en Bahía Blanca. Esto es algo habitual, pero ahora se hizo mucho más importante.

--Che, ya que estuvimos hablando de las energías renovables, varios domingos te iba a preguntar y se me pasó: ¿viste los paneles solares que pusieron a la vera de la ruta 51? ¿Sabés algo?

--Que entre los paneles solares y los aerogeneradores, la 51, llegando a Bahía, bien podría llamarse la “Ruta Verde”.

--Qué creativo… Dale, largá lo que sabés. Por lo que vi está dentro del predio de Granja San Miguel.

--Así es, Ricky ahora está a full con las energías verdes para sus más de 300 mil gallinas ponedoras. A fines de 2020 comenzaron a negociar con una empresa sanjuanina, Solárica, del grupo Innova, el desarrollo de un proyecto fotovoltáico para el abastecimiento energético de la granja.

--Supongo que la idea apuntó a lograr un ahorro económico y posicionar a la empresa de manera amigable con el medioambiente, ayudando a captar nuevos mercados consientes de la problemática ambiental.

--Exacto. La obra se contrató llave en mano y duró dos meses. Se instalaron 768 paneles solares de última generación con tecnología PERC, monocristalinos con una capacidad máxima en su conjunto de 300 KVA. El parque solar ocupa unos 4.000 m2 de superficie, al costado de la ruta, en el km 726

--Bueno, pero traducímelo al castellano. ¿Qué ahorro genera?

--Jamás podés sacarte el signo pesos de la cabeza… El ahorro de energía es entre un 60% y 70%, según la época del año y una prevención de CO2 de 100 kg por día. La configuración, control de la producción y estadística se realiza por medio de un portal en la Web de la empresa proveedora de los inversores.

--Che, ya que hablamos de energía, el otro día pasé de noche rumbo a White y vi la obra de iluminación en la avenida Dasso. Realmente quedó muy bien. Un antes y un después.

--¿La obra ya terminó?

--No, le quedan un par de meses. Se hizo el hormigón en las cuatro manos y la iluminación. Faltan la ciclovía y la senda peatonal, además de la parquización del sector central. Por lo que sé, en enero y febrero finalizarán los trabajos pendientes.

--Recuerdo que hubo algunas quejas…

--No me extraña en una obra de esta envergadura, pero se corrigieron algunas fallas y a poco de terminar ya se empiezan a ver los beneficios de una obra que hace mucho tiempo venía siendo reclamada y que ahora la Muni y el Puerto pudieron concretar.

--Supongo que las quejas girarán ahora en torno a la velocidad de los vehículos.

--Tal cual, por eso ahora están viendo la posibilidad de colocar semáforos en alguna intersección.

--¿Qué más?

--Lamentablemente no son todas buenas, y creo que deberíamos tomarnos un momento para recordar a Roberto Spagnoli, quien falleció días atrás en la ciudad.

- -Es verdad, una vida dedicada a bien común y un ejemplo, a quien la Corporación le dedicó un muy sentido homenaje, destacando sus principios y valores en la continúa búsqueda del bien común.

--Así, fíjate que se incorporó en 1955 a la CCIS como miembro de la Cámara del comercio y posteriormente como parte integrante del directorio de la misma, participando entonces y hasta el presente, de forma activa y desinteresada en las más importantes acciones e iniciativas de la entidad.

--Roberto deja una huella imborrable tanto por su calidad humana como por su destacada trayectoria de más de 60 años de incansable labor en pos del desarrollo y el bienestar de las pymes y todo el sector productivo de Bahía Blanca y la región. Por todo esto y mucho más constituye un modelo a seguir en la faz empresarial y profesional, y fundamentalmente como persona. Sin dudas Roberto es un ejemplo de vida.

--Bueno, vayamos levantando campamento que, pese al calor, la parrilla te debe estar esperando.

--Así es, el fuego no se negocia por nada. Nos vemos en una semana y a seguir cuidándose, pero antes, pedile a Tito la cuenta y pagala. En una de esas hacés llover.

--Veo que el calor te afecta la memoria: hace como dos meses que no soltás un mango. Hasta el próximo domingo.