Raúl Reyes desde Marisol: "Estamos empezando a vivir el proceso de Monte Hermoso"

El intendente de Coronel Dorrego, Raúl Reyes, destacó la tranquilidad y al mismo tiempo el crecimiento que está teniendo el balneario Marisol, al hablar con el programa Bronceado que se emite los sábados y domingos por LU2.

Reyes contó que la pandemia de coronavirus generó "un movimiento interno muy importante en toda la Costa Atlántica", al no poder hacer viajes al exterior o volverse más complejo, algo que los "vino muy bien para hacernos conocer".

Además, destacó la tranquilidad que se vive en Marisol, algo que también ve como una ventaja con respecto a otros balnearios.

"Monte Hermoso se volvió muy grande, se acerca mucha gente que dice 'no quiero ir a la locura de Monte Hermoso'. Acá tenés lugar para estacionar, podés bajar con el vehículo a la playa. ¿Va a ser siempre así? Seguramente no, estamos empezando a vivir el proceso de Monte Hermoso o incluso Pehuen Co", comentó.

"Estás en la playa, mirás hacia el continente y no ves ninguna construcción, la gente no quiere ni que se asfalte", describió Reyes.

Lo del asfalto, dijo, "es un debate histórico y lo analizamos, le hemos pedidos a la dirección provincial de Vialidad que nos haga el proyecto, para saber cuánto cuesta y las características, lo decidiremos según la capacidad de financiación y de lo que piensa la gente".

También contó que en Marisol "la energía eléctrica está al limite, el distribuidor ha tenido que comprar o alquilar equipos electrógenos, han tenido que modernizar sus líneas. Y el Municipio ayudando para hacer las obras y que Marisol siga creciendo".