Lanzamientos de enero: consulta las configuraciones recomendadas para God of War, Rainbow Six: Extraction y más

12/1/2022 | 13:46 |

2022 ya es una realidad y los fans de los juegos de PC recibirán títulos muy esperados en el primer mes del año. God of War, originalmente exclusivo de PlayStation 4 y ganador del Game of The Year en 2018 por The Game Awards, llega en su versión definitiva a PC con la incorporación de tecnologías exclusivas para tarjetas gráficas GeForce: mejora del rendimiento con NVIDIA DLSS y reducción de la latencia con NVIDIA Reflex.