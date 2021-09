Biocombustibles: las empresas piden "previsibilidad" para poder cumplir con exigencias

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Mientras el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para frenar las medidas de fuerza anunciadas por la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio) ante la falta de respuestas por reclamos salariales en el sector de biocombustibles, dos de las cámaras empresariales más representativas le exigieron a la Secretaría de Energía de la Nación que intervenga para otorgarle “previsibilidad” a la producción.

En una carta dirigida a Darío Martínez, a cargo de ese área, y en representación de la totalidad de las plantas pymes productoras de biodiesel para el mercado local, hicieron llegar una serie de observaciones que, entienden, deben ser consideradas al momento de la reglamentación de la ley 27.640.

En ese tren, remarcan la necesidad de la previsibilidad que requiere la industria pyme de biodiesel y que, de no tenerse en cuenta, pondría en riesgo la producción y también los puestos de trabajo.

“Los sindicatos están presionando para discutir paritarias, pero esta situación hace absolutamente inviable poder discutir y/o comprometerse a incrementos que no se sabe si podremos cumplir. Sin previsibilidad, resulta imposible discutir paritarias ya que se desconoce si se podrá seguir operando”, señaló el escrito firmado por Alejandro Abad (presidente de la Cámara de Empresas Pymes Regionales de Biocombustibles) y Juan Ignacio Facciano (titular de la Cámara Santafesina de Energías Renovables) .

Allí también remarcan la irregularidad de la operatoria de las plantas y también las complicaciones para contratar personal calificado y/o especializado.

“Las plantas paradas, u operando de manera interrumpida e irregular, se deterioran y en este contexto es imposible planificar un adecuado plan de mantenimiento. Al no tener una producción continua, los rendimientos no son los óptimos, y por ende el costo variable de producción aumenta y se pierde eficiencia”.

“A su vez, no se puede retener al personal porque no tienen una idea a futuro de que el negocio funcione a largo plazo”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

A continuación se detallan otros problemas actuales importantes que tiene el sector, y que resultan necesarias ser consideras al momento de reglamentar el nuevo marco regulatorio de la actividad:

--Abastecimiento regular de aceite: Al no tener certeza del precio ni del porcentaje de corte (por ende, de asignaciones), las aceiteras no saben si las plantas de bio le van a comprar, o no, ni tampoco cuanto. Por otra parte, también hacen el cálculo del margen en función del precio de venta del biodiesel, y como no es positivo, no quieren vender por el temor a no poder cobrar.

--Capital de trabajo con bancos y aceiteras: La incertidumbre en el precio y porcentaje de corte impacta directamente en la negativa a otorgar financiación. Tanto las aceiteras como los bancos no tienen seguridad de poder cobrar.

--Petroleras: Al no tener continuidad ni regularidad en las entregas, se torna difícil la logística de parte de ellas, y, por ende, no terminan retirando todo el volumen comprometido.

--Costo Fijo: Los costos fijos están calculados sobre la premisa de la planta operando al 100% de su capacidad, pero al bajar el corte la incidencia de los mismos aumenta. En este escenario, resulta fundamental implementar en la reglamentación medidas que tiendan a reinstaurar la previsibilidad al sector para lograr una producción y un mercado estable, y brindar criterios claros a todas las industrias y empleados directa e indirectamente relacionados.

A modo de sugerencias, mencionan lo siguiente:

--Fórmula: Necesitamos tener una fórmula de precio que nos de previsibilidad y que todos los meses sepamos el precio con el cual vamos a trabajar.

--Corte: No sólo es importante el precio, sino también el volumen. Tienen que existir reglas claras a fin de determinar el corte en conjunto con el precio, tanto para el caso de una potencial disminución, como así también para cortes superiores al mismo.

--Deben existir pautas precisas que justifiquen las eventuales disminuciones del corte, el cual debe ser excepcional y siempre como último recurso. Asimismo, desaparecida la causa que justificó la reducción se debe retornar inmediatamente el porcentaje de corte anterior.