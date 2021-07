Mujeres a la obra: un curso gratuito las inicia en tareas de construcción

Laura Gregorietti

El objetivo principal del curso: que la mujer tenga una salida laboral.

Para lograr este propósito, Paola Cejas, del merendero Ser Solidario (Nicolás Levalle 1106) convocó a su hermano, Gabriel Cejas, quien se desempeña como albañil desde hace años.

"La idea es entregar el material teórico y juntarnos en grupos los días sábados que es cuando mi hermano tiene libre, para despejar dudas y realizar la parte teórica del curso de albañilería", contó Paola.

Los títulos estarán avalados por Bella Esencia, el instituto virtual que maneja Paola, y la Cámara Argentina para la formación Profesional y la Capacitación Laboral, a la cual está asociada.

"Recién abrimos las inscripciones y ya muchas mujeres pidieron informes para ver de qué se trata. No hay un límite de inscriptos, no queremos dejar a nadie afuera aunque el merendero aún no esté terminado, nos organizaremos para que todos tengan su espacio para aprender".

Según dijo, cuentan con un terreno que les prestan para hacer las prácticas y también irán buscando familias que necesiten construir para hacer algunas cosas.

El curso es de carácter gratuito, se va a cobrar una cooperadora mínima, para gastos de fotocopias e insumos, según informó.

"La idea surgió hace mucho. Pero el empujón para arrancar nos lo dio Valery de Sosa, quien lleva adelante 'Albañilería, cosa de mujeres', en Hurlingham. Lo que buscamos es que la mujer, sobre todo jefas de hogar, no dependan de otros para hacer o mejorar sus viviendas. Vemos a muchas mujeres que sufren violencia de género, o son madres solas que tienen el terreno pero no pueden pagar la mano de obra y queremos que la mujer tenga una salida laboral, ya sea bajo relación de dependencia o en forma particular", aseguró Paola.

Paola sabe que a ellas "todo les cuesta un extra" porque no cuentan ni piden la ayuda o aval de ningún grupo político o gremio.

"Acá todo lo hacemos nosotros con nuestro esfuerzo. El aval de la Cámara lo pago yo con mi cuota de socio y el material también, que es un compilado extractado de varios manuales de albañilería y armado por nosotros, porque la mayoría de las cosas está en video".

La intención es que el curso arranque a fines de julio, principios de agosto, más que nada por el frío.

"Mi idea es hacerlo en el merendero, aunque no esté terminado. Renovaré el crédito que tengo para comprar chapas y un palet cerámico y aunque no tenga el piso o no esté revocado, techado y calentito va a estar. De última, a dos cuadras está la parroquia San Francisco Javier y podría pedirles prestada un aula y como el barrio La Toma también está cerca y hay muchas mamás solas que necesitan construir, también podemos hacer algunas prácticas allá y de paso darles una mano y ayudar", dijo.

Al finalizar el curso, la Cámara Argentina para la Formación Profesional y la Capacitación laboral otorga un certificado de fin de curso que tiene un costo de 1200 pesos. Quienes deseen mayor información podrán llamar al teléfono 291-474-3365.

"Pero, la mamá que no lo pueda pagar, de alguna manera se lo daremos. Armé el curso y lo presenté ante la Cámara Argentina para la Formación Profesional y la Capacitación Laboral para tener una aval, para que tengan un respaldo porque cuando no tenés contactos, conocidos o no te codeás con nadie importante, te buscan la quinta pata para hacer todo. Me ocupé de esto para que vean que es todo legal y la gente pueda trabajar".

Paola recuerda que empezó a hacer cursos de grande, porque su madre no se los podía pagar.

"Hoy los cursos son muy caros y la mayoría solo se limitan a darte el material de texto. Pero la mayoría no los hace porque no tienen cómo pagarlo, muchas personas no estudian no porque no quieran, es porque no pueden, por eso lo hacemos gratuito", cerró.