Riquelme, clarito tras la eliminación de Boca: "No nos dejaron pasar; es lamentable"

El vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, apeló a la ironía esta anoche y reflejó su disconformidad por la utilización del VAR (Video Assistant Referee), argumentando que su equipo "ganó los dos partidos" pero así y todo "quedó afuera" de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, en Brasil.



La referencia del astro xeneize tiene relación directa con el gol legítimo que el árbitro uruguayo Esteban Ostojich, a instancia de los jueces VAR, le anularon a Marcelo Weigandt, al promediar el segundo período, que ponía en ventaja al conjunto del DT Miguel Angel Russo, en el Mineirao de Belo Horizonte.



"Esto es nunca visto. Un equipo que ganó los dos partidos y queda afuera. Cuando vos metés dos goles y no te los quieren cobrar no se puede hacer nada" dijo el ídolo boquense, hoy en su rol de dirigente.

Por esta cámara, Ostojich cobró offside del Pulpo González y anuló el gol de #Boca ante #AtléticoMineiro en la #LIBERTADORESxESPN. pic.twitter.com/pIqdlfqUPK — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 21, 2021

Riquelme, de 43 años, también hizo mención a la jugada invalidada en el primer encuentro, en la Bombonera, cuando se observó una pequeña infracción de Norberto Briasco en un salto que impidió que se cobre un gol marcado posteriormente por Diego 'Pulpo' González.



"Nunca vi algo así. Todos sabemos que fueron goles. Esto es vergonzoso, lamentable. No nos dejaron pasar. Nos preparamos de la mejor manera, ganamos los dos partidos y no te cobran los goles. Seguramente seguiremos compitiendo y trataremos de ganar la Libertadores, a pesar de que pasan cosas raras", dijo ofuscado Román, en declaraciones a TyC Sports.



"Duele mucho y da mucha tristeza. Juegan con la ilusión de la gente, de los jugadores. Para mí, la (Copa) Libertadores es maravillosa. Lo que está pasando es lamentable y ordinario. No la estamos cuidando a la Copa", se quejó.

Incidentes en la puerta del vestuario de Boca pic.twitter.com/M86pIgeHF4 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 21, 2021

Cuando se le preguntó si Boca hará un reclamo por la situación, el vicepresidente comentó:"¿Qué le voy a decir a Dominguez (presidente de la Conmebol), que no me quieren cobrar los goles?. La Conmebol tiene que tratar de poner gente que entienda un poco mejor la Libertadores, así la Copa pierde prestigio", resumió.



Y agregó: "Esto es muy triste para el fútbol sudamericano. El primer gol en la cancha de Boca no sabían cómo anularlo y buscaron un minuto para ver si (Sebastián) Villa estaba en offside. E s lamentable", continuó.



Riquelme también mencionó como ejemplo de despojo a lo que ocurrió con Cerro Porteño de Paraguay, en el choque de ida con Fluminense (0-2), cuando los árbitros no convalidaron un tanto lícito de Mauro Boselli, con el partido con el tanteador en blanco.



"Lo que le pasó a Cerro Porteño también fue ordinario. Si hoy no estaba el VAR, cobraban falta a Weigandt. pero hoy tenés el VAR. que supuestamente hace que las cosas sean más limpias. pero lo de la semana pasada fue raro" insistió.



Después se refirió a la posibilidad de que algunos jugadores del plantel queden "detenidos por resistencia a la autoridad" en Brasil y sostuvo: "En Brasil siempre es así. el presidente del Mineiro (Sergio Coelho) nos tiró botellas", acusó.



"Si te tiran gases en la cara...¿vos no te defendés? Esto pasa siempre en Brasil. Quieren detener un jugador y el presidente del Mineiro (Coelho) tirando botellas" se quejó nuevamente Riquelme.