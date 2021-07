Vitalini: "El Frente de Todos destaca la política sanitaria y para mí ha sido un fracaso"

Nicolás Vitalini, concejal de Juntos por el Cambio, mencionó esta mañana que "con las restricciones que se han tomado por la pandemia no colapsó el sistema, pero tampoco se lo adecuó conforme a lo que habían prometido" y dijo que "el Frente de Todos destaca la política sanitaria y para mí ha sido un fracaso".

El jefe del bloque del oficialismo en el Concejo mantuvo un mano a mano con La Nueva., en el que afirmó que le cuesta "mucho encontrar algo positivo" en los gobiernos provinciales y nacionales del Frente de Todos. También se manifestó sobre el sistema de fases, el límite de ingreso al país de 600 pasajeros por vía aérea, la interna dentro de JxC y su futuro como funcionario político, entre otros temas.

"Claramente hay cortocircuitos entre los bloques por cuestiones ideológicas. La política sanitaria fue un fracaso y del otro lado la sostienen como un éxito. De ahí, a que haya ruptura en diálogo me parece que no. Tenemos la obligación de tender puentes siempre, porque los dos representamos a un montón de gente y porque así se construye", agregó.

"Durante la primera ola de coronavirus percibía ayuda al sector comercial, con los famosos ATP, para paliar la situación económica. Pero es lo único y encima se discontinuó, por lo que desde hace mucho tiempo parte del sector productivo, comercial y emprendedores han quedado a la deriva. A la pandemia sanitaria se ha sumado la pandemia económica", sostuvo.

"Ahora se está acelerando el ritmo de vacunación y siempre es bienvenido, e instamos a la gente a que se vacune. Pero en el mientas tanto ha habido falencias que incluso terminaron con la salida de un ministro", amplió.

En diálogo con el periodista Maximiliano Allica, el edil habló de las exenciones de tasas municipales que propuso el Ejecutivo local para los sectores productivos, que sí acompañó el FdT, aunque criticó que no se sumaron al pedido a la Provincia para solicitar eximición de impuestos a los sectores más afectados.

"Todo lo que sea corte municipal, el Frente de Todos acompaña, pero cuando hay que hacer una petición al gobernador o a Nación sistemáticamente hay una oposición".

"A esta altura, y con las enormes contradicciones que ha habido, muchas de las medidas que pretenden imponer desde el gobierno provincial y nacional no tienen fuerza porque perdieron la credibilidad. Uno no desconoce la situación sanitaria, pero las malas decisiones han profundizado enormemente todos los problemas. Siempre aplican las mismas recetas y así no vamos a tener resultados diferentes", relató.

Por la pandemia, el Gobierno dispuso un ingreso limitado de personas provenientes del exterior, algo que Vitalini calificó de "improvisado".

"Son medidas improvisadas, no hay previsibilidad. Todo el día se cambia la bocha, sin datos. ¿Cuál es el sustento científico o por qué se avala esa situación de pasar de 2.000 a 600 pasajeros? Hay que ver cómo se despierta el presidente o el gobernador y qué decide sobre nuestras vidas. La restricción sobre un derecho tiene que ser algo excepcional y muy acotado en el tiempo", detalló.

Por otra parte, en cuanto a las internas en el Pro, partido del que forma parte, señaló que "es válido discutir liderazgos, es sano".

"Rescato de Juntos por el Cambio que fue un frente electoral desde su gestación, luego se consolidó como un frente de gobierno, ha perdurado unido luego de perder las elecciones nacionales y provinciales, y está en el proceso de incorporar nuevos dirigentes. Es parte de la vida y de la dinámica de una coalición que tiene la vocación del poder y que ha tenido la experiencia de gobernar. No me gusta trazar una grieta interna. Siempre, sobre todo en este contexto con la agenda política alejada de las necesidades de la gente, sería bueno agotar instancias para no ir a unas PASO. Si no sucede, está la herramienta y es válida también", mencionó.

En tanto, contó que "uno de los desafíos que tenemos es hacer que Bahía sea atractiva para traer inversiones, porque eso redunda en fuentes laborales y en poder crecer. Si bien en contexto de pandemia hemos propiciado algunos instrumentos, otros complementarios que estamos impulsando como las eximiciones de tasas a empresas que se radiquen en la ciudad me parecen buenos porque sientan bases previsibles para lo que todo gobernante debería buscar: generar más fuentes de empleo".

Por último, afirmó que no será candidato en las próximas elecciones.

"No voy a ser candidato este año, es una decisión tomada. Siempre hay un componente personal y de grupo político a la hora de tomar una decisión; pero en definitiva, no. Ya atravesé dos períodos como concejal y no tengo otra aspiración hoy", completó.