El ritmo de vacunación de junio llega casi a 2.000 dosis por día en Bahía

Sergio Prieta/ sprieta@lanueva.com

El ritmo de vacunación contra el coronavirus se incrementó de manera notable durante los primeros días de junio y la llegada de vacunas y el promedio de dosis aplicadas por día es superior a los primeros cinco meses del año.

Los números que muestra el monitor de vacunación de la Provincia de Buenos Aires indican que en Bahía Blanca se hicieron 111.673 aplicaciones totales desde el 1 de enero hasta hoy: 91.115 corresponden a primeras dosis y 20.558 a segundas.

En el arranque de junio y con una segunda ola de contagios que parece no disminuir hubo 11.095 personas vacunadas con la primera dosis de algunas de las tres vacunas que se colocan en la ciudad (AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm), lo que arroja un promedio de 1.858 vacunados al día. Casi el 10 % del total de vacunas que se aplicaron durante todo el año ya que la capacidad máxima de aplicaciones diarios es de alrededor de 2.500 dosis.

Otro aspecto destacado de los últimos días es que se inmunizó a casi el 65 % de las personas de entre 18 y 59 años con enfermedades preexistentes que se habían anotado en la aplicación provincial. "Casi el 30 % de ese total se vacunó en los últimos días", aseguró Laureano Alimenti, director asociado de Región Sanitaria 1, quien reconoció que la ciudad tiene una capacidad máxima para aplicar 2.500 vacunas por día.

Incluso en las últimas horas los turnos comenzaron a llegar a personas de entre 18 y 59 años sin comorbilidades, grupo al que según el propio ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, pretendía empezar a vacunar en tres semanas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Las cantidad de aplicaciones diarias superan ampliamente a lo sucedido el resto del año. En enero se aplicaron 1.882 primeras dosis a un ritmo de casi 61 diarias, en febrero 5.272 con un promedio de 188 y en marzo otras 22.605, lo que significó 729 vacunados por día. En abril se registró el mayor número de inoculaciones con 36.277, lo que arroja un promedio de 1.209 por día y en mayo ante la menor llegada de vacunas hubo 33.273, unas 1.073.

Lo positivo es que, además en los últimos diez días, Bahía recibió cerca de 42.000 dosis de las cuales casi 34.000 fueron primeros componentes de AstraZeneca y casi 4.000 de Sputnik V de primera y segundas dosis.

"Estas 42.000 nos van a permitir llegar a las 130.000 personas que es el primer objetivo que nos planteamos en un primer momento", aseguraron desde Región Sanitaria.

"Necesitamos que se sumen inscriptos para que sigan llegando vacunas a la ciudad: llevamos 162.000 bahienses anotados a través de la aplicación Vacunate", agregó Maximiliano Núñez Fariña.

Unas 170 personas mayores de 70 años se presentaron para vacunarse el fin de semana

Tras le anuncio del gobernador Axel Kicillof sobre la posibilidad de vacunar a las personas mayores de 70 años que se presenten de manera espontánea en algún vacunatorio, 170 jubilados recibieron la vacuna entre sábado y domingo.

"Muchas de estas personas se acercaron y nos dijeron que no podían anotarse por no tener una computadora, teléfono o por no saber hacerlo mientras que otra parte aseguró que no podían iniciar el trámite por tener los documentos viejos", contó Núñez Fariña.