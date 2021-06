Tolosa Paz: "Alberto y Cristina cuentan conmigo para lo que crean necesario"

La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y posible cabeza lista del Frente de Todos este año en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, dialogó con La Nueva antes de llegar hoy a Bahía Blanca.

La funcionaria oriunda de La Plata tiene previsto firmar acuerdos con el intendente Héctor Gay y llevar adelante gestiones con la Defensoría del Pueblo, el Consorcio de Gestión del Puerto y el Arzobispado local.

"Trabajar junto a grandes intendentes, como en este caso de Bahía Blanca, me parece central. Hacía tiempo que no estábamos en esta ciudad y, en el marco de una gira por la Sexta Sección, no podíamos dejar de pensar en en Bahía", señaló la dirigente, de estrecha relación con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La actividad en nuestra ciudad comenzará a las 11 en el Palacio Municipal, donde será recibida por el jefe comunal para compartir una reunión por el Plan Nacional AccionAR, de la que participarán también la senadora bonaerense Ayelén Durán, la diputada Marisol Merquel y la concejala Gisela Ghigliani, todas del peronismo.

Luego está prevista una reunión con el Defensor del Pueblo, José Gil, donde se analizarán posibles acciones conjuntas para avanzar en la implementación del Certificado de Pre Identificación (CPI) en territorio bahiense.

Posteriormente se trasladarán al Puerto, donde mantendrá reuniones sobre temas vinculados a la promoción de las exportaciones, alternativas en materia de transporte y logística, y propuestas para el fortalecimiento de las economías regionales.

A menos de un mes del cierre de listas, previsto para el sábado 24 de julio, Tolosa Paz también se refirió al escenario preelectoral.

--Su nombre suena, junto a los de Fernanda Raverta y Luana Volnovich, como posible primera candidata a diputada nacional del Frente de Todos en la Provincia, ¿le gustaría ocupar ese lugar o prefiere aguardar hasta 2023 para postularse por la intendencia de La Plata?

--Entiendo que en este momento mi nombre suena, como el de Fernanda y el de Luana, pero vengo diciendo que tengo una tarea concreta que me ha dado el presidente de la Nación, que es ejecutar las políticas sociales. Aunque tanto Alberto como Cristina saben que cuentan conmigo para lo crean necesario en cada tiempo. En Bahía voy a estar con Federico Susbielles, con parte del equipo de Marcelo Feliú, para seguir trabajando en la unión del Frente de Todos en una ciudad en la que todavía no gobernamos y queremos dar un mensaje de lo que se viene, en la previa a la campaña electoral, repasar cada una de las cosas que fueron llevadas adelante por el gobierno de Alberto y de Cristina.

"Por ejemplo, sostener de manera muy contundente el sistema de salud pública en la Argentina, el plan de vacunación que tiene que estar muy presente. Tenemos que salir a buscar a todos aquellos que no están vacunados y que por distintas razones no están inscriptos. Ir casa por casa. No hay cosa más importante porque si el plan de vacunación avanza, también va a quedar a la vista que este modelo de Argentina empieza a dar síntomas de recuperación. A pocos días del cierre de listas, la gente tiene que tener en claro qué hemos hecho durante estos años y qué haremos cuando toda la población esté vacunada".

--¿Cree que una eventual candidatura suya sería bien recibida por todos las corrientes internas que conforman el Frente de Todos?

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

--No me gusta calificarme a mí misma, los compañeros y compañeras del Frente de Todos tienen hombres y mujeres capaces de guiar la estrategia electoral. Quienes están en la mesa para definir estas cosas analizan de manera muy clara y concreta, quién sirve para cada etapa. Me gusta decirlo como jugadora de hockey que fui, más allá de jugar de 5 o de 9, lo importante es tener un equipo ganador. El equipo de Alberto y de Cristina es un equipo ganador que busca desarrollar un plan de reconstrucción y de trabajo.

--¿Qué cree que influirá más en el electorado al momento de definirse entre el oficialismo y la oposición: la crisis económica o la emergencia sanitaria?

--A dos años de que el pueblo argentino votó a Alberto Fernández y a Cristina, todavía se refleja una voluntad política de tener este proyecto de país. El acierto del Frente de Todos no fue solamente hacernos cargo de una demanda social que no encontraba satisfacción en lo que Cambiemos le ofrecía a la ciudadanía, sino que el proyecto que proponen Alberto y Cristina es diametralmente opuesto, en términos de que pensamos qué hay que hacer para que Argentina tenga a sus 45 millones de habitantes en el sendero del trabajo y posibilidad de desarrollarse en el lugar donde han nacido.

"Creo que vamos a tener un gran apoyo, no solamente basado en el valor supremo de la vida, que fue lo que Alberto prometió, con el fortalecimiento del sistema sanitario y con las vacunas. Eso va a estar valorado por la población, por no es lo único. Es eso y algo que la gente siente mucho: que hay un Gobierno que empieza a cuidar el bolsillo, que cuida el plan tarifario, que se animó a votar la ley de Zona Fría beneficiando a más de tres millones de usuarios. No solo no aumentan las tarifas, sino que hay un Congreso que sanciona leyes en protección de los bolsillos de los que tiene que vivir en ciudades con temperaturas muy desventajosas.

"Estas leyes son promocionadas por gobiernos que cuidan el bolsillo. Al mismo tiempo, cuando se da una escalada en la suba de precios de la canasta básica de alimentos, el gobierno se hace cargo. Se sienta y dialoga con quienes producen carne, para que la carne pueda estar realmente al alcance de los argentinos. Cuidar la mesa de los argentinos sigue siendo una propuesta de nuestro frente. Por eso decimos que hay un gobierno que piensa en una agenda con los problemas de la ciudadanía. El problema de no llegar a fin de mes es un problema que nos angustia y nos preocupa, trabajamos para que el salario le gane a la inflación".

--¿A qué adjudica los magros resultados electorales obtenidos por el oficialismo en las elecciones que se realizaron en Misiones y Jujuy?

--Tenemos dificultados en muchos territorios donde el Frente de Todos está sumamente dividido, eso complejiza muchísimo. Lo que logramos a nivel nacional y en provincia de Buenos Aires, en otras provincias todavía no lo logramos. Hay que trabajar y posiblemente sea un aprendizaje hacia delante de lo que hay que hacer. Tenemos que dejar las diferencias de lado y hacer lo que hicieron Alberto y Cristina olvidando cuestiones personales para construir un Frente de Todos bien amplio, heterogéneo, para obviamente poder ganar las elecciones pero también instalar un proyecto de Argentina.

--La diputada radical Karina Banfi la calificó la semana pasada de "ignorante" por haber asegurado en una entrevista que "en Venezuela hay Estado de Derecho"... ¿qué le responde?

--A quienes quieren seguir pensando que soy ignorante, que piensen lo que quieran. Si para la diputada soy ignorante, está en todo su derecho de pensarlo, no me produce ningún daño ni nada. Estamos construyendo una Argentina que piensa diametralmente opuesto a lo que pensó Macri. Me tiene sin cuidado lo que digan, yo estoy muy tranquila. No solamente con la relación que tiene nuestro país con los diferentes países que componen Latinoamérica, fundamentalmente en estos tiempos tan complejos. Quienes nos acusan hoy de ignorantes, fueron parte de la Argentina de la mesa judicial, que tiene a Pepín Rodríguez Simón prófugo de la justicia; que destruyó el entramado PyME para beneficiar a un grupo de amigos; que engañó a hombres y mujeres con proclamas de campaña que no se cumplieron.

"No solamente vinimos a hacernos cargo de la promesas de nuestra campaña sino de algunas incumplidas por el gobierno de quienes quieren llamarme a mí ignorante. Nosotros seguimos haciendo lo que vinimos a hacer, que es reconstruir el país".

--Por su larga trayectoria dentro del kirchnerismo, usted conoce muy bien tanto a Alberto Fernández como a Cristina Fernández. En base a ese conocimiento, ¿cómo definiría el estado actual de esa relación política?

--Alberto, Cristina, Sergio Massa y Máximo están más unidos que nunca. La unidad está muy firme para poder atravesar el año electoral y avanzar en el proyecto que soñamos. Estamos en un muy buen momento, dando pasos firmes hacia delante.