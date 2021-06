"Si no hay una propuesta superadora, se viene un parate generalizado del transporte"

Tomás Marisco, secretario de Movilidad Urbana y Espacios Públicos del Municipio, señaló esta mañana que "la primera propuesta es de un 30 % de aumento de los subsidios para el interior" y que dicho ofrecimiento es "insuficiente".

"Espero que se hayan guardado algo en la manga y haya una contrapropuesta mejor", amplió.

En diálogo con Panorama, por LU2, el funcionario contó que mantuvo una reunión virtual junto a integrantes del ministerio de Transporte, la UTA (Unión del Transporte Automotor), la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (FATAP) y algunos municipios del interior en la que planteó que se mejore el subsidio de Nación al transporte público de pasajeros.

Marisco y el presidente de Bahía Transporte SAPEM, Federico Harfield, fueron recibidos por Mariela Mariano, directora de Supervisión y Control Financiero de Transporte Automotor de la Nación y Diego Guevara, asesor legal del Ministerio de Transporte de la Nación.

"El tema central es el problema económico del sistema de transporte. Hicimos hincapié en Bahía, pero es un mal del interior en general. Planteamos varias cosas que tenemos pendientes, como que se pongan al día con la deuda del fondo compensador porque el Municipio adelantó ya seis cuotas y solo hemos recibido dos", relató.

Marisco señaló que la propuesta se va a formalizar hoy a las 14:30, luego de un cuarto intermedio.

"La primera propuesta es de un 30 % de aumento de los subsidios para el interior. Ayer ya manifestamos que es insuficiente por tres cuestiones: primero, porque es el primer aumento después de casi dos años y medio; segundo, porque no acompaña tampoco la pauta salarial de este año; y ni que hablar de poner en balanza la inequidad que existe", enumeró.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El funcionario mencionó que las autoridades del gobierno nacional esgrimieron que gran parte del presupuesto está enfocado a la salud, en medio de la segunda ola de coronavirus que azota a la Argentina.

"Hablan de que todos los cañones de Nación están puestos en el sistema sanitario, pero la verdad es que corre serio peligro el transporte del interior de parar indefinidamente si no existe una mejora sustancial. Esperemos que ese 30 % sea un piso y que haya una propuesta bastante superadora", subrayó.

Días atrás, el propio Marisco y el intendente Héctor Gay mencionaron que "el reclamo pide saldar inequidades históricas".

"Nos reconocieron la inequidad, pero hablan de gestiones anteriores. Y sienten que están atados a una cuestión presupuestaria, que no se puede zanjar este año. Nuestra urgencia es una actualización aunque sea de manera extraordinaria para este año", indicó.

"Pretendemos que el aumento por lo menos acompañe la pauta salarial, que ronda el 42 % —continuó—. El sistema no vive de la recaudación y ni hablar de la descapitalización que ha sufrido el sistema. De hecho, no sabían que Bahía Blanca tenía un subsidio al transporte y no entendían cómo no alcanzaba el dinero con lo aportado por el Municipio".

El funcionario dijo también que "si la actualización del boleto se aprueba, va a acompañar; pero va sobre la recaudación del sistema por lo cual no deja de ser marginal".

"A esta altura, si no hay un ofrecimiento importante se viene un parate generalizado del transporte. No creo que haya otra posibilidad porque no hay nada que acompañe los costos que estamos teniendo ni la nueva escala salarial con el medio aguinaldo, que es lo que más nos preocupa", completó.