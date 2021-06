COVID-19 en Bahía: reportaron cinco muertes y 201 nuevos contagios

El Municipio informó que se registraron cinco muertes y 201 nuevos casos de coronavirus en Bahía Blanca.

Además, dio cuenta de que otras 431 personas terminaron de recuperarse de la enfermedad.

En ese sentido, ascendió a 34.187 la cifra total de contagios en la ciudad desde el inicio de la pandemia.

De allí, 3.645 casos permanecen activos, siendo este el menor número desde el 20 de mayo, cuando había 3.595.

Asimismo, trepó a 663 la cantidad de personas perdieron la vida y a 29.879 las que ya se recuperaron.

Finalmente, el promedio de las últimas dos semanas es de 246,7 casos y 5,3 decesos diarios.

Por otra parte, la ocupación de las camas de cuidados intensivos se mantiene alto: 82,89 %.

Sobre un total de 76 camas, 63 permanecen ocupadas; 52 de ellas con casos positivos de coronavirus.

Fase 3 y clases presenciales en Bahía

Los distritos que se encuentran en fase 2, como Bahía Blanca, son los que tienen una ocupación de las camas de cuidados intensivos superior o igual al 80 %; o bien, quienes tienen una incidencia de casos mayor a 500 cada cien mil habitantes en los últimos 14 días.

Para volver a fase 3, la ciudad debería bajar del 82,89 % actual de ocupación de terapias y tener un promedio de 110 contagios diarios o menos durante dos semanas para lograr una incidencia de 500 casos cada cien mil habitantes. Hoy la incidencia se encuentra al doble, 1.114 casos cada cien mil habitantes.

De todos modos, el intendente Héctor Gay solicitó a la Provincia que revea la decisión y habilite las clases presenciales en Bahía Blanca.

"La postura que tenía el gobierno de la Provincia sobre el tema de la presencialidad era absolutamente opuesta. Sin embargo, de buenas a primeras, aparecen mágicamente números para que se puedan dar clases presenciales en el AMBA. De hecho, los gremios han reclamado porque no fueron consultados. ¿Cuál es el motivo por el que los distritos del interior no fueron habilitados? Insisto, no hay una explicación valedera", mencionó hoy el jefe comunal por LU2.