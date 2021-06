Gay: "¿La Matanza tiene mejores condiciones para abrir las clases que Puan?"

El intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, sostuvo esta mañana que existe "inequidad" y que no encontró "argumentos sostenibles para que los distritos del AMBA tengan clases presenciales y la gran mayoría del interior no".

"Apartémonos de Bahía Blanca, ¿ustedes creen que La Matanza tiene mejores condiciones para abrir las clases que Puan, por ejemplo? En La Matanza hay clases y en Puan, no; me parece una inequidad total y por eso hemos hecho el reclamo", mencionó.

"La condición epidemiológica es estable y con tendencia a la baja, con un comportamiento de homogeneidad: la situación que se da en el AMBA se replica en el interior salvo algún distrito puntual", amplió.

En diálogo con Panorama, por LU2, el jefe comunal dijo que le "sorprendió" la decisión del gobernador Axel Kicillof.

"La postura que tenía el gobierno de la Provincia sobre el tema de la presencialidad era absolutamente opuesta. Sin embargo, de buenas a primeras, aparecen mágicamente números para que se puedan dar clases presenciales en el AMBA. De hecho, los gremios han reclamado porque no fueron consultados. ¿Cuál es el motivo por el que los distritos del interior no fueron habilitados? Insisto, no hay una explicación valedera", relató.

"Quiero ser objetivo en esto y si vamos a los números exactos respecto de la situación epidemiológica, está claro que tenemos los parámetros para seguir en fase 2 —continuó—. Lo que vemos acá es el cambio abrupto de postura respecto de las clases y solo para el AMBA. El interior queda sin que nadie le explique por qué las diferencias".

"Nosotros tenemos dos ejes en los reclamos: el primero, insistir en la presencialidad educativa porque tenemos absoluta seguridad y datos objetivos de que las aulas no son fuente de contagio y que los chicos no toman el transporte público. El otro gran reclamo es la inequidad, porque si se da el nuevo sistema de fases, se analizan los números y se dice que hay que estar 15 días más todos sin clases; bueno, está bien, son las autoridades las que tienen que decidir", dijo Gay.

Al ser consultado sobre si existe una cuestión política de fondo, el intendente respondió que hay "discriminación" e "inequidad".

"No sé si hay discriminación política, son hechos concretos y reales a la vista de todo el mundo. Cuando uno ve condiciones similares y en algunos distritos se permite volver a las clases presenciales y en otros ni se lo considera, puedo hablar de discriminación y de inequidad", subrayó.

"El diálogo con la Provincia existe, no puedo decir absolutamente nada. Sé que el fin de semana hubo algunas controversias fuertes con otros intendentes, como por ejemplo el de Chivilcoy. Yo he tenido buen diálogo con (Carlos) Bianco y con las autoridades de Salud", señaló.

Por último, Gay mencionó que se vienen días importantes respecto a la situación epidemiológica de Bahía Blanca.

"Da la impresión de que hemos llegado al techo y que hay un amesetamiento en niveles altos que tiende a bajar lentamente. Las próximas dos semanas van a ser decisivas. Estamos teniendo más recuperaciones que nuevos casos en estos días, veremos si esto se sigue dando", completó.