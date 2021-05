Gay pidió que todos se anoten para la vacuna: "Aún hay gente de riesgo que no se registró"

El intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, destacó este mediodía la importancia de la vacunación, en una conferencia virtual que compartió con el presidente Alberto Fernández y otros funcionarios.

"Tenemos dos grandes herramientas: el cuidado personal y la vacunación; y en este punto quiero hacer hincapié en que todos nos inscribamos en el plan", dijo el jefe comunal.

Gay indicó que "todavía tenemos personas de riesgo que no se han registrado" en la campaña, por lo que "más allá de elogiar lo que se ha hecho, es importante remarcar que hay que anotarse".

El intendente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien se encuentra de visita en Bahía Blanca y compartió la conferencia nacional desde el vacunatorio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Durante el encuentro virtual, Alberto Fernández destacó la invitación que hizo Gay para que la población se inscriba en la campaña provincial de vacunación.

Mejoras y respeto por la ley

Antes de la conferencia, Héctor Gay destacó que "hemos tenido mejoras en todos los ítems" en cuanto a la situación epidemiológica de la ciudad.

"Estamos en democracia. Me parece que, con absoluto respeto, cada cual puede fijar la posición. Nosotros seguimos sosteniendo, pero no con una percepción sino con datos en la mano, que la presencialidad no ha generado mayor cantidad de casos de COVID-19. Hay ejemplos en todos lados, me parece que el fallo de la Corte fue por esa vía también", sostuvo el jefe comunal.

Y agregó: "Como dije el lunes en la conferencia de prensa, creo que debemos retomar la presencialidad pero acato lo que es una decisión del presidente, que es un DNU que tiene fuerza de ley".

El intendente comentó que acordó con el jefe de Gabinete bonaerense enviarle este fin de semana "todo el cuadro de situación de Bahía Blanca porque hemos tenido prácticamente mejoras en todos los ítems; y así evaluar un posible retorno a fase 3".

"Nosotros fijamos posición de lo que conocemos de la ciudad, pero somos respetuosos cuando una autoridad superior toma otra decisión", insistió Gay.