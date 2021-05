La nueva expansion del WOW Classic ya tiene fecha de salida

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Si hay algo que viene caracterizando a los anuncios de Activion Blizzard es la cantidad de negatividad que recibe, y esta no fue la excepción. En medio de una ola de quejas por diversos grupos de jugadores y creadores de contenido, tras conocerse que mas de la mitad de las suscripciones que el juego tenia cuando salió la ultima expansión ya se dieron de baja, la empresa anuncio que en menos de 1 mes su versión Classic avanzaria a The Burning Crusade.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Esta noticia cayo muy mal en la comunidad teniendo en cuenta el tiempo de retraso que la nueva expansión del World Of Warcraft Retail, la versión actualizada del juego, viene teniendo. Y si a todo esto le sumamos que el tiempo de anuncio no deja margen para que nuevos jugadores puedan ponerse a jugar para tener un personaje listo para la siguiente expansión, el malestar general ya se sentía en el aire. Pero tal vez la gota que rebalso el vaso fue la incorporación de distintas versiones del juego que vendrán con monturas, subidas de nivel, oro y equipamiento para que empecemos la aventura en nivel 58.

A menos de 3 semanas de su salida creemos que la decisión sumamente apresurada. No tiene otra finalidad mas que la de poder balancear un poco la cantidad inmensa de perdidas que tuvo la empresa durante esta primera mitad del año. No darle a los jugadores tiempo para jugar pero si ofrecerles una solución a un elevado coste no es casualidad. Y a pesar de todo esto vamos a seguir al pie del canon lo que para una gran parte de la comunidad fue la mejor expansión de World Of Warcraft jamás creada. No podemos negar que una parte nuestra no esta emocionada, ya que varios de los que formamos parte de El Cubil Del Mal empezamos a jugar durante esta expansión hace ya mas de una década.