Crisis hídrica: ABSA no presentó el plan de obras exigido por los demandantes

Una audiencia de conciliación en el marco de la demanda colectiva que vecinos de Bahía Blanca presentaron contra la empresa ABSA, a raíz de la falta de agua y otras deficiencias en el servicio, se realizó hoy en los Tribunales de Estomba 34, pero la prestataria no presentó el plan de obras exigido para normalizar el suministro en varios barrios.

Por tal motivo la jueza en lo Civil y Comercial N° 2, María Selva Fortunato, quien tramita el amparo contra Aguas Bonaerenses S.A. y la Autoridad del Agua, decidió que la reunión pase a un cuarto intermedio y fijó un plazo de 5 días para que los demandados proporcionen la documentación requerida.

"La jueza se sorprendió porque (los representantes de la compañía y del organismo provincial) no presentaron nada. Si la parte actora (demandantes) está de acuerdo, se armaría una mesa de trabajo para hacer el seguimiento de las obras, ya desde el Poder Judicial y no del Ejecutivo", explicó la abogada Sandra Vulich, patrocinante de los amparistas.

"Lo bueno es que existe la posibilidad de llegar a una solución teniendo en cuenta el tenor de lo que está en juego: el acceso al agua potable. Porque no da para un proceso de 4 o 5 años", opinó Vulich.

"Creo que va a haber voluntad, pero es importante que ABSA presente un plan de obras criterioso a corto, mediano y largo plazo, tal como se le pidió porque es el objeto principal de la causa, además de hacer un seguimiento con gente idónea en esta mesa de trabajo", agregó.

La mesa estará integrada por ingenieros de ambas partes que auditarán la ejecución y avance de las obras.

"Así que la audiencia fue positiva y la jueza (Fortunato) mostró muy buena voluntad y estar compenetrada en esta causa para que se llegue a buen puerto, sin perjudicar a ninguna de las partes. Estoy muy conforme", resaltó la letrada.

"Como todos los informes y pericias que se pidieron llevan mucho tiempo y, por lo urgente de la situación, estuve de acuerdo con que se intente una conciliación o alguna otra forma de solución del conflicto", acotó.

De la diligencia participaron también el abogado de ABSA, Ignacio Bechthold, y el patrocinante legal de la ADA.

Incumplimiento de las cautelares

"ABSA continúa incumpliendo las medidas cautelares dispuestas por la jueza, ya que sus empleados no colaboran con el llenado de los tanques en domicilios donde no hay una persona apta para dichas tareas", afirmó Vulich.

El cumplimiento de estas cautelares es obligatorio mientras la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata resuelve la apelación presentada por los demandados.

Por otra parte, la profesional del Derecho opinó que los descuentos en la facturación por las interrupciones en el suministro de agua potable "comienzan a ser irrisorios".

"En algunos casos el descuento fue de sólo 35 pesos y por el cobro de intereses los usuarios terminaron pagando más que si no tuvieran problemas con el suministro", aclaró la vocera.

Facturación

Otro punto a tratar es el cambio en la modalidad de facturación por parte de ABSA.

Según explicó la informante, la firma implementa un sistema de cobro "mixto" porque hay usuarios que cuentan con medidor y otros no. En estos casos, el prestador calcula las tarifas en base a la valuación fiscal del inmueble que habitan.

"Lo ideal sería que se utilice una sola modalidad y la más conveniente es la de medición en metros cúbicos, es decir que cada uno pague por la cantidad de agua que usa. Para aquellos que no tienen medidor, pedimos que se haga un plan para su instalación", resaltó la vocera.

"Esta vez los usuarios se cansaron de este problema y de la deuda histórica que la Provincia tiene con nosotros, los bahienses", enfatizó la mujer.

Mesa del Agua

Por este tema hace unos días se reunió la Mesa del Agua y los concejales rechazaron que la causa judicial "forme parte de la mesa junto con el aspecto legislativo" del incidente, de acuerdo con los dichos de Vulich.

"No me permitieron permanecer (en el recinto), por lo que mantuve una reunión con el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, quien aludió que existe un numerus clausus dentro del protocolo de participación en la Mesa del Agua y que un integrante no puede ser reemplazado por otro", dijo.

"Todas excusas elusivas e infundadas", finalizó la asesora legal de los damnificados.