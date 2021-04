Aumento de fiestas: "En las afueras de la ciudad son siempre los mismos"

El titular de Fiscalización, José Luis Montanaro, dijo esta mañana por LU2 que se registra un aumento de fiestas privadas y reuniones con más de 10 personas en Bahía Blanca.

Indicó que en el área comercial se venía cumpliendo el cierre a las dos de la mañana y que este fin de semana largo fue igual, excepto un caso puntual en Tiro Federal.

Agregó que en los últimos días hubo una disminución importante de las alcoholemias positivas, pero subió la cantidad de fiestas: "De jueves a domingo hubo 4 o 5 alcoholemias positivas, cuando los fines de semana anteriores tuvimos números más altos. Sin embargo, aumentaron las juntadas y fiestas privadas: detectamos al menos cinco fiestas, infraccionadas y desalojadas, y alrededor de 15 reuniones particulares con más de 20 personas que fueron desalojadas con personal policial".

Montanaro señaló que "en las afueras de la ciudad hemos detectado que los organizadores usan los mismos equipos de música, los mismos vehículos, los mismos parlantes, lo que nos da la pauta de que son siempre los mismos; en las reuniones familiares, en cambio, es algo muy dinámico y los nombres van variando".

El funcionario remarcó que en esas fiestas se advierte la falta de uso de tapabocas, el incumplimiento del distanciamiento y una gran cantidad de menores de edad, además de que se trata de lugares no habilitados para ese tipo de eventos.

A su vez, reconoció que hay mucho cansancio en el personal municipal, cuyas guardias "trabajan de nueve de la noche a 10:30 o 12 del día siguiente".

"Para cambiar esto tiene que haber controles, pero también medidas ejemplificadoras por parte de la Justicia. Quienes organizan estas fiestas lo dicen y es vox pópuli: 'Lo voy a volver a hacer total no pasa nada'. Ahí está el problema; es algo que deberíamos sacar de la mentalidad de esta gente: no tiene que dar lo mismo hacerlo que no hacerlo", aseguró el funcionario.

Y añadió: "Cuando nosotros imputamos la ordenanza municipal se dan sanciones de entre 300 mil y 500 mil pesos. El artículo 205 del Código Penal también prevé una multa onerosa, sumado obviamente a un antecedente penal; me parece que necesitamos acciones del juzgado federal para que se generen multas importantes".

Montanaro sostuvo que "si hubiera medidas y multas más duras, se lograría disuadir a estas personas [que organizan fiestas clandestinas] de seguir incurriendo en esta actitud".

Estas fiestas se vienen haciendo desde hace meses en la ciudad y el último fin de semana desalojaron cinco con más de 50 personas; una de ellas en avenida Alem al 4.100.