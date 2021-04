Bahía en fase 3: "No encontramos resistencia al acatamiento de las medidas"

El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana municipal contó esta mañana que "se ha visto mucho acatamiento" y que "no hubo situaciones que ameriten enojo o resistencia", al cumplirse el primer día del regreso de Bahía Blanca a fase 3 para evitar una mayor propagación del coronavirus, que en nuestro país atraviesa la segunda ola de contagios.

"Se ha visto mucho acatamiento de parte de la ciudadanía. Ha habido un despliegue de personal en térmicos de prevención y eso ha sido beneficioso, no encontramos resistencia al acatamiento de las medidas. No hubo situaciones que ameriten enojo o resistencia, la gente acató las medidas espontáneamente; en buen ahora que tomemos esta situación como lo es, tan delicada", afirmó Emiliano Álvarez Porte.

En diálogo con Panorama, por LU2, el funcionario indicó que "las principales dificultades en cuanto a aglomeraciones tienen que ver con las fiestas clandestinas".

"En ese sentido, siempre trabajamos en función de las denuncias de los vecinos, que han colaborado mucho, y en el seguimiento de las redes sociales porque muchos de esos encuentros se generan allí. Pero han mermado mucho también estas situaciones", detalló.

Asimismo, Álvarez Porte señaló que espera que el nivel de acatamiento "no cambie durante el fin de semana".

"Sabemos que un sector etario ha tenido una conducta dispersa o dispar a lo que estamos pasando. Las fiestas clandestinas son difíciles de controlar y hacen mucho daño. Vamos a seguir trabajando y concientizando, porque esto está en nosotros", indicó.

"Insistimos en la responsabilidad individual y la conciencia —continuó—. Ya sabemos qué es lo que está prohibido, no tenemos que tener un policía que nos toque la puerta para ver si somos 10, 15 o 20; no es momento de hacer reuniones. Está prohibido, todos sabemos que no lo tenemos que hacer porque la situación sanitaria es muy delicada. No busquemos a quién echarle la culpa de nuestra propia conducta".

Restricciones que rigen en la ciudad:

- Se restringe la circulación entre las 0 y las 6 de la mañana

- Los locales gastronómicos deberán cerrar a las 23

- Los comercios deberán cerrar a las 20, salvo aquellos esenciales

Actividades autorizadas:

- Restaurantes y bares: espacios cerrados con el aforo del 30 %

- Gimnasios: con aforo del 30 %

- Shoppings: con aforo del 30 %

- Museos: con aforo del 30 %

- Eventos religiosos: hasta 20 personas

- Natatorios: hasta 10 personas

- Se podrán realizar eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios públicos con máximo de 30 personas

Actividades no habilitadas:

- Actividades deportivas de más de 10 personas (ya sea al aire libre o en lugares cerrados)

- Reuniones sociales en casas particulares

- Ferias en espacios cerrados

- Bibliotecas

- Casinos y bingos

Por otra parte, el funcionario mencionó que continúan esperando la llegada de nuevos patrulleros a la ciudad.

"Deberíamos tener más recursos, puntualmente vemos el estado en el que están los patrulleros. Los vecinos lo ven. Extraoficialmente, nos dijeron que los patrulleros van a venir, que es inminente. Lo cierto es que todavía no han llegado, esperemos que se solucione lo antes posible", relató.

"La mayoría de los patrulleros que tenemos dan lástima y son vehículos que tienen que acudir ante una emergencia; tienen que responder inmediatamente. No los queremos para que estén varados en la puerta de la comisaría", completó.