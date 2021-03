"Buscamos identificar a quienes tuvieron contacto con el fallecido y su familia"

El fiscal Marcelo Romero Jardín habló esta mañana por LU2 sobre la causa que involucra al Hospital Municipal por la muerte de David Garrido, un hombre que falleció en la calle tras pedir ayuda en la guardia de ese centro médico.

Desde el Municipal explicaron en su momento que el paciente había sido atendido por ventanilla, le habían pedido que esperara porque los profesionales estaban atendiendo a un herido por un accidente en Witcomb y De Angelis, y el hombre había decidido irse al Español. Sin embargo, se descompensó a pocos metros —precisamente en el sector de ambulancias—, lo ingresaron por guardia y "se lo reanimó por 40 minutos". La maniobra no dio resultado y Garrido falleció en el Municipal.

Su familia, por el contrario, descree de esa reanimación: "Me lo dejaron morir y esto no va a quedar así", advirtió en un primer momento la pareja del fallecido. Desde entonces, se abrió una investigación para ver qué ocurrió el 9 de febrero y ayer se conoció que las cámaras del Municipal no funcionaban desde septiembre.

En ese marco, el fiscal contó que primero "se hizo una orden de presentación pedida por el juez de Garantías N°2 Guillermo Mércuri, a pedido de quien habla, y un allanamiento que no fue necesario porque el director del hospital [Gustavo Carestía] accedió a que nuestro perito tenga acceso a las cámaras".

"Se determinó que fue así: no hay filmaciones en la guardia porque las cámaras no funcionaban. Sería por una reforma que se hizo en el hospital; después de esa reforma no se conectó el sistema de cámaras", explicó Romero Jardín.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El fiscal señaló que la filmación "es un elemento de prueba importante con el que no contaremos; nos vamos a tener que manejar con prueba testimonial".

"Hemos tenido contacto con los familiares, hemos receptado testimonios y hemos solicitado copia del sumario administrativo que se está labrando, para identificar a las personas que tuvieron contacto con los familiares y con la persona fallecida y ver si hay responsabilidad de tipo penal", indicó.

A su vez, aclaró que "aún no hemos tomado declaración del personal del hospital, vamos a ver si en un futuro se receptan algunos testimonios. Veremos qué es lo que surge también del sumario administrativo, que es interno y del cual solicitamos copias para identificar personas que han intervenido en el hecho".

Sobre el cambio de fiscalía en la investigación, Romero Jardín explicó que "la causa se inició por denuncia en la oficina de fiscalía general y luego pasó a la UFIJ N° 1, del doctor Aguilar, quien entendió que habría dolo, entonces la remitió a la UFIJ N° 7, a cargo mío. Por eso, a partir del viernes pasado nos hicimos cargo de la investigación".

"Por ahora es una averiguación del causal de muerte, averiguación de ilícito podríamos decir, y ahí ya aparecen algunas figuras que pueden tener relación. Puede tratarse o no de un homicidio culposo, puede tratarse o no de un abandono de persona seguido de muerte o de una omisión de auxilio. Veremos con qué elementos contamos y si podemos llegar a una imputación formal", sostuvo.

Por último, el fiscal contó que también "se ordenó una inspección ocular y croquis del lugar, y una extracción de fotografías de la guardia para saber dónde está ubicado cada sector donde sucedieron los hechos; por el momento no necesitamos realizar otro procedimiento".