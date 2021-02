Investigan una muerte por presunta falta de atención en el Hospital Municipal

La médica Graciela González Prieto, vocera del Hospital Municipal, habló esta tarde con LU2 sobre el caso de David Garrido, el hombre que falleció en la tarde de ayer en el centro de salud por una supuesta falta de atención.

"Lamentamos profundamente lo que sucedió y hemos iniciado un sumario interno esta mañana para hacer una revisión del caso", dijo la doctora al programa Hechos de radio.

"Sabemos que la familia consultó en ventanilla, cuando se estaba atendiendo a un herido por un accidente en Witcomb y De Angelis, y se le comunicó que cuando se pudiera iba a ser atendido. Luego conocimos el desenlace, la pérdida de conocimiento y se lo ingresó a la guarida y se lo reanimó por cuarenta minutos. Tuvo arritmias cardiacas graves y no pudo ser recuperado", explicó.

"Hemos convocado a los familiares del señor Garrido, porque nos preocupa y nos ocupa hablar con ellos desde lo humano, porque es algo fundamental explicarle a la familia y escuchar sus razones y sensaciones y a partir de eso actuar. Los llamamos hoy, antes del mediodía y quedaron en confirmarnos en qué momento se van a acercar", agregó.

Sobre el personal que estaba ocupado atendiendo al herido del accidente de tránsito dijo que "lo ideal es atender las dos emergencias en el momento, pero depende de las formas en que se presentan. Pueden ser habituales la presencia de dos emergencias como inhabituales. Uno trata de resolver todo. El paciente [del accidente] había ingresado muy grave y en ese momento se priorizó eso y no se estaba en conocimiento de lo que se estaba planteando en ventanilla".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Finalmente, indicó que "el paciente decidió no hacer la consulta y tuvo el episodio en la calle", ya que la familia decidió llevarlo al Hospital Español ante la falta de respuesta y el hombre perdió el conocimiento a pocos metros de la entrada, donde estacionan las ambulancias.

Por otro lado, también habló con la radio Sara Palma, la pareja de Garrido y dijo que no creen en la versión de que lo estuvieron reanimando cuarenta minutos. "Me lo dejaron morir y esto no va a quedar así. Vamos a ver si es cierto que estuvieron cuarenta minutos reanimándolo, porque los médicos que lo atendieron nos dijeron otra cosa", expresó.

Sara contó que "no lo quisieron atender y yo le grité a la chica porque estaba parado con un dolor en el pecho y necesitaba un médico, la señora me contestó que ella ya se iba y que los médicos estaban atendiendo un accidente" a lo que se preguntó: "¿Todos los médicos están atendiendo a un paciente?".

"No me lo quisieron atender, llegamos hasta donde estacionan las ambulancias y ahí se cayó. Empezamos a los gritos, me ayudaron familiares del accidentado y golpearon la puerta, tiraron la canilla y la gente lo tuvo que subir y lo entraron, nadie hizo nada", dijo.

La mujer aseguró que el personal "salió después, a los diez minutos, diciendo que estaban haciendo lo posible, pero ya no respiraba" y que no creen que haya muerto adentro del hospital.

"Quieren hablar con nosotros, están asustadísimos por no usar otras palabras. No vamos a hablar con ellos, vamos a ir a hacer una denuncia, aconsejados por el abogado nuestro. Vamos a hacer marchas y todo lo que se pueda hacer, y tengo testigos, desde la gente que estaba afuera y gente de adentro, vamos a pedir las cámaras también", aseguró.