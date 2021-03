"Hoy por hoy, el mejor candidato para liderar Juntos por el Cambio en 2023 es Rodríguez Larreta"

El intendente Héctor Gay le dijo esta mañana a La Nueva. que "hoy por hoy, el mejor candidato para liderar Juntos por el Cambio en 2023 es (Horacio) Rodríguez Larreta", el día después de evaluar junto al jefe de gobierno porteño la situación que atraviesa nuestro el país y la Provincia.

"Es un tipo moderado, que quiere unir y que tiene experiencia de gestión. De todos modos, hay candidatos en el espacio. Los radicales van a jugar mucho con Martín Lousteau y seguramente alguno más se va a sumar. Por supuesto, María Eugenia Vidal puede tener alguna intención hacia 2023 y también es una muy buena opción", amplió.

En ese sentido, el jefe comunal sostuvo en diálogo con Panorama, por LU2, que "no veo a Mauricio Macri como candidato y la verdad que me parece sano que sea así".

Agregó que, en su opinión, el expresidente debe ser un hombre de consulta permanente por su experiencia en el cargo político más alto del país. "Es lo que ocurre en las democracias maduras con los exmandatarios", dijo Gay.

"Ayer hablaba con Larreta y él me decía que, si no superamos la grieta, este país no tiene destino. Y coincido plenamente. No hay más lugar para posturas duras, inflexibles, que no favorecen el diálogo", agregó.

Por otra parte, Gay dio su opinión sobre la posible postergación de las PASO.

"Es interesante que se plantee un debate sobre las primarias en el marco de la pandemia. Yo no veo mal que se aplacen, más allá de que creo que hay que respetar el calendario electoral", puntualizó.

Y subrayó que las decisiones de fondo respecto de cambios en las reglas electorales se deben hacer en los años pares, cuando no hay llamado a las urnas.

Asimismo, dijo que "no me parece un tema central" ya que "hoy, en la mentalidad de la gente, la elección ocupa un lugar lejano".

La segunda ola, la nocturnidad y las vacunas

"Nos preocupa el aumento de casos y también el desapego de mucha gente a las normas. Hablo desde un boliche que tuvimos que clausurar dos veces en un fin de semana hasta una jineteada en Bordeu", añadió Gay por LU2.

"No nos sentimos acompañados por la Justicia Federal en el combate de las fiestas ilegales —continuó—. No hay condenas fuertes ni clausuras ejemplificadoras. No puede ser que clausures un boliche el viernes porque está abarrotado de gente y al otro día vuelvan a hacer lo mismo".

Afirmó: "Necesitamos que los jueces y fiscales federales actúen con todo el peso de la ley sobre quienes no entienden que estamos en la pandemia y lucran con reuniones clandestinas. Nosotros hemos marcado a 4 o 5 cabecillas u organizadores, pero no se ha hecho nada".

Por otra parte, el intendente subrayó que "es una lástima que no hayamos aprovechado esta ventana que nos dio el verano para vacunar a mucha más gente".

"Cuando el presidente dijo que iban a venir 5 millones de vacunas nos quedamos tranquilos, pero lamentablemente eso no pasó", añadió.

"En Bahía Blanca hay geriátricos donde no se ha hecho la vacunación, y recién se está terminando de vacunar al personal de salud. En este contexto, ver vacunarse a una chica de 20 años sin factores de riesgo es chocante y lesiona la confianza de la gente", completó, en alusión a una colaboradora del ministro nacional Jorge Ferraresi.