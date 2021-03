Preocupado por la segunda ola, el Gobierno le propuso a la oposición "aplazar las PASO un mes"

El Gobierno nacional propuso hoy "aplazar las PASO un mes", lo que cosechó la aprobación del jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, y el opositor intendente de Vicente López, Jorge Macri.

"Se charló dentro del marco de la reunión por el acuerdo que firmó el ministerio del Interior con las intendencias en Casa Rosada. El tema político de la agenda fue la postergación de las PASO, (el jefe del bloque del Frente de Todos) Máximo (Kirchner) lo planteó diciendo que la decisión tiene que ser consensuada", revelaron fuentes cercanas al diputado oficialista.

En ese marco, detallaron que "lo que se propuso es aplazar las PASO un mes, es decir votar en septiembre y en noviembre", y aclararon: "Ritondo y Macri, que participaron del encuentro, coincidieron en el análisis. Eso fue muy positivo".

Las mismas fuentes indicaron que la propuesta será "charlada con todos los partidos políticos que tengan representación", y aclararon que "debe tomarse en base a criterios científicos: el crecimiento de casos de coronavirus y camas ocupadas de terapia intensiva".

Ritondo, por su parte, sostuvo que no cree que se suspendan las PASO previstas para el 8 de agosto próximo, aunque dejó entrever que es posible una postergación.

"No creo que se suspendan las PASO, podemos hablar de más tiempo o menos tiempo", dijo.

El diputado indicó que "hay un montón de charlas informales, viendo como se sucede esta pandemia", para luego decidir si se postergan o no las PASO.



No obstante subrayó que "las PASO, como las (elecciones) generales (previstas para el 24 de octubre venidero), son las reglas de la democracia, que no pueden ser alteradas, mucho menos en un año electoral".

El calendario electoral prevé para el 10 de mayo la fecha límite para efectuar la convocatoria a las PASO, según lo dispuesto por la Cámara Nacional Electoral (CNE). (NA y Télam)