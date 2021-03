Violencia de género: señales para detectarla y recomendaciones para acompañar

Por Belén Uriarte / buriarte@lanueva.com

La ONG “El Nido” funciona en Bahía Blanca y aborda la problemática de la violencia familiar, principalmente situaciones de violencia en la pareja.

Su titular Laura Vulyscher explica que trabajan con mujeres y hombres, y que también intervienen denunciando situaciones o derivando casos a quien corresponda.

"Contenemos, acompañamos y hacemos tratamientos en el caso de las mujeres y de los hombres que quieren hacer cambios en sus vidas, tanto de manera individual como grupal. La mayoría de las personas que se acercan son mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas", cuenta Laura.

La titular de la ONG dice que la víctima muchas veces no se da cuenta de que es víctima, o cree que provocó la situación, que hizo algo mal y se lo merece: "Muchas veces las mujeres vienen de hogares donde se ha naturalizado la violencia, entonces cuando la reciben de su pareja no lo ven como algo tan terrible".

En ese sentido, remarca algunas conductas a tener en cuenta para identificar una situación de violencia: "Que no le permita salir, que no le permita juntarse con sus amigas, es decir, todas esas maniobras de aislamiento de la mujer. También los celos desmedidos, el oponerse a que trabaje o estudie, que le diga qué ropa ponerse".

Laura advierte que todos esos comportamientos de manipulación o dominación pueden transformarse en agresión física.

Ahora bien, ¿cómo ayudar a una persona que atraviesa esa situación?

"Es importante hacerle sentir que una está, que está para cuando ella quiera. Hay que respetar los tiempos de la mujer, que durante bastante tiempo considera que el hombre puede volver a ser el que conoció al principio. Después de una pelea, golpes y demás, el hombre puede ser un encanto; entonces la víctima se confunde y puede considerar que es un tipo bueno que ante determinadas situaciones que lo ponen nervioso, cosa que ella hace, se pone violento; y que si ella puede controlar y no hacer determinadas cosas, él va a ser el hombre bueno que ella quiere que sea", explica.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Laura Vulyscher

La titular de la ONG señala que es importante estar pero "no forzar ni hacer las cosas por ella [la víctima]", ya que presionar puede retraerla y causar silencio.

Por último, señala que también hay hombres que se acercan a pedir ayuda y que "El Nido" se las ofrece siempre y cuando haya compromiso de cambio.

"Hay hombres violentos que se dan cuenta y no quieren ser así, y hay que hacer un trabajo de desaprender para aprender conductas nuevas", remarca Laura.

Y añade: “Nos derivan hombres jóvenes del Patronato de Liberados y otros vienen por cuenta propia. Acá hacemos entrevistas profundas para ver si esos hombres se van a beneficiar con el grupo porque hay algunos que consideran que lo que hacen está bien, que no son responsables, y no se puede trabajar así. Eso es lo que a veces no entienden en la Justicia: los mandan como si tuviésemos la varita mágica”.

Cómo se financia

La ONG, que destina la mayor parte de su presupuesto al tratamiento individual de las víctimas, recibe desde 2015 un subsidio municipal. También cuenta con donaciones eventuales de algunas entidades y el apoyo de la comunidad bahiense.

"No tenemos mucho presupuesto, pero nos arreglamos. Probablemente recibamos el beneficio de uno de los carritos que se van a instalar en el Parque de Mayo pagando un canon por mes", dice su titular.

Otras notas del informe

- La violencia de género toma las calles de Bahía y aumentan las denuncias en la Justicia

- Cómo se trata la violencia de género en Bahía Blanca

- "Lugares del miedo", la investigación de una estudiante de la UNS

- "Superar la respuesta desde la inmediatez para asumir el desafío de una respuesta integral"