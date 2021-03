"Los descuentos de ABSA son injustos e insuficientes", aseguró la edil Biondini

La concejala María Laura Biondini aseguró esta mañana que los descuentos realizados por ABSA, ante la irregular provisión de agua potable en Bahía Blanca, son "injustos e insuficientes", argumentando que "no solo por la cantidad de días, sino porque quedaron afuera algunos de los barrios afectados".

"Son en base a la cantidad de días que ellos entienden que no hubo prestación del servicio y desde la Mesa dejamos en claro que no estamos de acuerdo", añadió.

Ayer se llevó a cabo la tercera reunión de la Mesa de Gestión del Agua en el Concejo Deliberante y por primera vez participaron representantes de la Universidad Nacional de Sur y de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Facultad Regional Bahía Blanca y del Colegio de Ingenieros de nuestra ciudad.

Principalmente, analizaron la demora en la presentación del plan de obras para la ciudad.

"Lamentablemente, nos está costando mucho conseguir el informe por escrito. Mañana vamos a visitar al subsecretario provincial de Recursos Hídricos, Guillermo Jelinski", contó Biondini en diálogo con Panorama, por LU2.

"Desde el inicio de la gestión habíamos solicitado a ABSA el plan de obras. Vamos a viajar a La Plata para ver si podemos traerle a los vecinos de la ciudad una respuesta concreta en este sentido. La creación de esta Mesa era para asegurar las obras por tantos años postergadas en lo que tiene que ver con la distribución de agua", agregó.

Junto a la edil de Juntos por el Cambio viajará su par Carlos Moreno Salas, del Frente de Todos y al menos un vecino de nuestra ciudad. La reunión está pactada para las 14.

Quiero creer que no peligra la fecha de licitación y ejecución para obras mayores. Esto es una problemática que nos afecta a todos. Estamos a tiempo. Pero es hora de dejar mezquindades políticas de lado porque ya no se entiende otra explicación a que no puedan darnos un informe detallado de las obras que necesitan y merecen los vecinos bahienses", profundizó Biondini.

"Algunas obras dependen de un crédito internacional, que son las que se licitarían a mitad de año, pero otras se harán con fondos provinciales. Sin embargo, no hay información ni de unas ni de otras", completó.