Tras la recorrida por ABSA, un vecino pidió "que empiecen las obras para no tener que mendigar agua"

Dante Lange, uno de los vecinos que integra la Mesa del Agua en Bahía Blanca, habló esta mañana por LU2 sobre el recorrido por la planta de ABSA y la situación de las obras prometidas.

"No vemos que las obras estén por comenzar y eso genera inquietud. Ayer nos entregaron el plan de obra y nos explicaron que están esperando los fondos para comenzar con algunas obras menores para paliar el momento", comenzó diciendo Lange.

Y añadió: "El comienzo depende de los fondos, por eso nos quedó inquietud. La gente de ADA [Autoridad del Agua] no se hizo presente y eso lo recibimos bastante mal porque creemos que ADA tiene las llaves para solucionar ese tema".

En ese sentido, lamentó que "no tenemos a quién preguntarle por la gestión para que los fondos estén disponibles y ABSA pueda empezar las obras".

Lange aseguró que la idea es seguir trabajando para que esto no se diluya: "No queremos caer en las promesas de siempre, y que no avancen las obras", sostuvo.

Con respecto al acceso a agua potable, el vecino contó que estos días se notó "una pequeña mejora, más allá de algún caso puntual".

"No es tan grave como diciembre y principios de enero, pero el problema persiste. Si bien nos están acompañando con cisternas, no es la solución que el vecino pretende", afirmó.

Lange también indicó que no hubo explicaciones sobre los descuentos en la facturación. De todas formas, remarcó que no es lo que esperan.

"Si bien es un gesto, [la rebaja] no es algo que nos seduzca para callarnos porque por más que no nos cobren las boletas, tengo que salir a comprar bidones o hacer malabares para bañarme. Quiero obras para no tener que estar mendigando agua", enfatizó el vecino.