Recorrida por ABSA: "De la Autoridad del Agua no vino ningún representante"

La concejala de Juntos por el Cambio, María Laura Biondini, dialogó esta tarde con LU2 y se refirió a la recorrida brindada por ABSA a los integrantes de la Mesa de Gestión del Agua.

La misma se realizó esta mañana en la Planta Patagonia y tuvo la ausencia de algún representante de la Autoridad del Agua (ADA).

"Fue un compromiso que asumió la empresa ABSA, el de ofrecernos una visita guiada a la planta. Recorrimos las instalaciones y tuvimos una charla en la que se nos explicó las distintas inversiones que serían necesarias realizar", señaló Biondini en el programa Hechos de Radio.

"Los invitados éramos todos los integrantes de la Mesa. En ese sentido, de la Autoridad del Agua (ADA) no vino ningún representante, el Ingeniero Cecotti (Roberto) manifestó que no podía viajar. Esperábamos que haya algún otro representante, pero no se hizo presente lamentablemente. La idea de la mesa es poder avanzar y evacuar las dudas y sin dudas gran parte de las obras son para consultar por la gente del ADA", señaló la edil.

Los que sí formaron parte, además de Biondini, fueron Carlos Moreno Salas (edil del Frente de Todos), Francisco Fernández Solari y Angélica Lauquen (en representación del Municipio), Ángeles Montes de Oca y Dante Lange (como parte de los vecinos autoconvocados) y Paulo Mónaco (SOSBA).

Por parte de la empresa estuvieron presentes Gustavo Bentivegna (gerente regional) y Marcelo Viola (jefe del área de producción).

"Cuando surgió la consulta de por qué no había agua -agregó Biondini-, siempre se mencionaba que la planta estaba al máximo, que no había capacidad de almacenamiento. Se hablaba de la limpieza de filtros, que insumían determinada cantidad de litros de agua que se necesitaban para hacerlo. Ninguno de nosotros es ingeniero y no tenemos conocimientos técnicos de este tipo. Y el hecho de poder ver en una recorrida, donde van explicando los sistemas, ayuda mucho para después poder explicarle a los vecinos los problemas que hay y cuáles son las inversiones necesarias para hacer", apuntó.

En ese sentido, Biondini se refirió al plan de obras presentado por la empresa para mejorar el servicio y los posibles plazos que se manejan para realizar las mismas.

"No dijeron (cuál es el plan de obras), fue una de las dudas que nosotros teníamos. Tenemos un pedido desde noviembre para que informen el plan de obras y al día de la fecha no lo tenemos por escrito. El propio Bentivegna se comprometió a hacerlo en breve, nos explicó que necesitaban enviarlo a La Plata por una cuestión de dinámica de la empresa", explicó.

"Pedimos el plan de obra, con plazos. Es algo que también pidieron los vecinos autoconvocados que participaron de la visita. Y también de dónde van a salir las inversiones para la obra", continuó.

Por otra parte, todavía es muy prematuro hablar de plazos concretos aunque avisó que "el problema no se va a solucionar de un año para el otro".

"Las primeras (obras) serían para mediados de años según lo informado, pero no tenemos nada por escrito. Es necesario tener el informe de obras, con plazos, para poder informar bien, como corresponde. Tenemos que garantizar que esas obras se realicen y que el año que viene no estemos con la misma problemática, aunque el problema no se va a solucionar de un año para el otro. Pero por lo menos ir aliviando las cuestiones más grandes", se ilusionó.

En cuanto al avance por parte de la empresa para solucionar los problemas con el servicio y la importancia de la Mesa de Gestión para que este suceda, Biondini señaló lo siguiente: "La realidad es que vemos avance, pero todo depende del impulso que se le da para mantener el tema en el día a día de los medios. Por eso también el compromiso de crear esta Mesa, más teniendo en cuenta de que cuando se acaba el calor todos nos olvidamos de la falta de agua".

Por último Biondini se refirió a los descuentos que ABSA realizará en las boletas de aquellos vecinos que sufrieron el mal funcionamiento del servicio.

"Por su puesto que no alcanza, hoy también los vecinos manifestaron eso: no quieren más un descuento en la factura, ellos quieren un servicio de calidad, como corresponde. Pero no hay que olvidarse que es un derecho del usuario, que si no recibe el servicio de la forma correcta, no se le puede cobrar. Es lo que corresponde, pero lo que se busca es que haya un buen servicio de agua y si no hay un servicio regular, que el plan de contingencia sea el adecuado para atender a todos los ciudadanos", concluyó.