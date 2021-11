¿Cuándo licitan las obras del Parque Independencia?

El presidente del Distrito X del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, Aldo Braccini, aseguró que antes de fin de año se podría llevar a cabo la licitación para llevar a cabo la primera etapa de la remodelación del Parque Independencia, en Bahía Blanca.

Esta parte de las obras, explicó, contemplaría trabajos en el sector que da a la Avenida Pringles.

“Tengo entendido que ya está armado el pliego de licitación para ejecutar la primera etapa. Ojalá que antes de fin de año podamos hacer la compulsa”, sostuvo.

El directivo señaló que, más allá de estos trabajos, en etapas subsiguientes se intervendrán los sectores de jaulas para concluir con la parte más importante, que es la apertura de la calle paralela al Tiro Federal.

En diálogo con Panorama, que se emite por “LU2”, destacó que el proyecto también contempla la puesta en funcionamiento de un espacio de huertas comunitarias y lugares de tratamientos de compost.

“La etapa más cara será la última, que comprende la apertura de la calle que unirá Newton con Balboa, y que terminará de cerrar el parque contra el borde del Tiro Federal”, explicó.

Braccini destacó que, más allá de las intervenciones, se respetará toda la masa verde existente en el lugar.

“El nuevo proyecto no contempla sacar ningún árbol. Los jaulones de valor arquitectónico e histórico van a permanecer, aunque algunos serán reubicados, mientras que las pérgolas y la calle de entrada actual, quedarán”, manifestó.

En cuanto al cerco lateral, dijo que quedará solo en algunas partes.



Aldo Braccini, titular del Distrito X del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar



“La idea es que permanezca ese símbolo, pero que el parque se integre a la ciudad y no sea contenido en sí mismo. Quedarán también las piedras Mar del Plata y los barrales de madera para preservar el valor histórico”, explicó.

“En cuanto a la feria, se va a reorganizar sobre el fondo, en un lugar preponderante, y el predio de Duba se verá potenciado con un estacionamiento. Ojalá se puede manifestar la materialidad del proyecto en breve, porque será un cambio para la ciudad y aportará un espacio verde magnífico”, sostuvo.

Respecto a los cambios llevados a cabo en el Parque de Mayo, consideró que con apenas algunas modificaciones llevadas a cabo durante la pandemia, se consiguió que el principal espacio verde de la ciudad se utilizase “en forma plena”.

“Fuimos propulsores de que no se volviera a abrir en su totalidad al tránsito. Hoy, da gusto ver cómo la gente se apropió de las calles que hoy no tienen vehículos. Si bien hay algunas circunstancias con los autos que circulan, no hay mayores riesgos y, además, nos permite vincular La Carrindanga con el Paseo de las Esculturas, a baja velocidad, descargando la Avenida Alem”, sostuvo.

Braccini indicó que, más allá que pensar en nuevas intervenciones en el Parque de Mayo, es necesario poner el foco en otros espacios verdes de la ciudad.

“Es más: cuando empiecen a funcionar los carritos, tendrá una posición aún más preponderantes. Va por un buen camino y está cumpliendo un fin social”, dijo.

En ese sentido, respecto de la posibilidad de abrir una nueva vía de comunicación entre el sector del Paseo de las Esculturas y el eje Florida-Carrindanga, para descomprimir el tránsito que se da dentro del parque y en la Avenida Alem, reconoció que la ciudad, “con su cuadrícula y sus manzanas de 100 metros de extensión no nos permite hacer nuevas intervenciones”.

“Sí podemos mejorar algunas. Es decir, con poco se puede mejorar un grado de conflicto importante, como es la intersección de Florida con Alem. Además, la congestión en el parque se da los domingos a la tarde; tal vez hay que que manejar ese momento puntual, pero no podemos hacer cambios por un hecho que se da durante cuatro horas de un domingo”, dijo.

El titular del Colegio de Arquitectos señaló que esta cuestión seguramente se solucionará cuando se completen las obras de circunvalación norte.

“Cuando se concluya esa parte y la gente que vive en los barrios altos ingrese a la ciudad por Cabrera, se descongestionará ese sector. Pero ahora, al ser tan malo el estado del puente –NdR: que pasa sobre la Carrindanga-, el tránsito se vuelca por Florida”, finalizó.