Grandes obras con poca nafta, el aumento de tasas que se viene y un abogado en apuros

--Hola Juan ¿Cómo va? Ya con todo definido, Argentina clasificada al Mundial de Qatar y ustedes campeones de la Liga Profesional, me parece que mucho para hablar de fútbol no hay.

--En nuestro caso todavía falta, pero vamos bien, y a ustedes les queda la Copa Argentina. Así que en una de esas los festejamos.

--Claro, como en las elecciones del domingo pasado, donde parece ser que en Nación y Provincia nadie perdió, salvo la gente que sigue igual, je, je.

--Es verdad, aunque los números muestran claramente quién ganó y quién perdió, también es cierto que el gobierno no cayó por paliza, como todo el mundo suponía. Esa remontada final le dio aire para mostrarse de pie, y no tirado en el piso.

--¿Y en Bahía?

--Por el porcentaje obtenido, más del 46 por ciento, en Bahía hubo un claro aval a la gestión del intendente, después podemos discutir si fue por mérito propio o por errores ajenos.

--¿Pero vos que opinás? Encima el peronismo local hizo una de las peores elecciones en su historia.

--Opino que ya son varias las elecciones que Gay viene ganando y ese es un dato más que objetivo. Evidentemente debe haber hecho varias cosas bien, además de representar o encarnar otras que los votantes bahienses valoran.

--Bueno, ahora por unos días está de viaje y lo reemplaza Fernando Compagnoni.

--Es verdad, el viernes asumió como interino y tiene el honor de sentarse en el sillón de Bordeu por más de una semana.

--Claro, casi no pudo hacerlo porque dentro de unos días asume como diputado provincial.

--Exacto porque entre la pandemia y otras cuestiones, desde 2019 que el intendente no se tomaba licencia y él, al ser el primer candidato concejal en la lista que consagró a Gay como Lord Mayor, hace casi dos años, es quien debe reemplazarlo en caso de ausencia.

--Otro Don Bosco boy y un tipo muy querido.

--Claro, 12 años en el colegio salesiano, donde no faltó un día a clase. Luego se recibió de abogado tras estudiar en la UBA y en la Universidad de La Plata. Fijate que si hacés una lista de los dirigentes locales que son exalumnos del Don Bosco vas a ver que el número es muy, muy grande. Fernando Matías, conocido también como el Coco o el Compa, como le dicen sus más cercanos, es hincha de Libertad y de River, y antes de ser presidente del CD, fue secretario de Gobierno.

--Bueno, ya que estamos con la política, si bien el jueves el intendente, antes de salir de vacaciones anunció varios cambios en su gabinete, seguramente sabés algo que no se dijo en los medios.

--Mirá, no hubo demasiadas sorpresas, y de hecho ahora todas las miradas no están puestas en el gabinete sino en quien reemplazará a Compagnoni como representante de la Muni en el directorio del Puerto.

--Algún dato debés tener.

--Sí, pero no lo tengo del todo confirmado, recién cuando regrese Gay, el lunes 29, se dará a conocer. Muchos dicen que será el contador Adrián Saschrgorodsky, exgerente de Bahía Transporte Sapem durante la administración de Gustavo Bevilacqua.

--¿Vos que pensás?

--Que si bien no está confirmado, es probable. Lo único que me hace ruido es que me dijeron que podría ser alguien ajeno a la política, y AS ha estado como funcionario.

--Ok, pero pasemos ahora a otro tipo de cuestiones. El domingo pasado me dijiste que por la veda electoral no podías comentarme varios temas. Creo que este es el momento amigo.

--Tenés razón, y si bien el tema es recurrente, lamentablemente la preocupación aumenta.

--¿Qué tema?

--El de las obras destinadas a mejorar la provisión de agua. Ojalá mis fuentes estén equivocadas, pero me dicen que hasta ahora ninguna de las grandes obras licitadas fue adjudicada.

--¿Estás seguro?

--Eso me dicen, aunque quizás no se anunciaron por el tema de la veda, pero no me suena razonable. Son obras por casi 4 mil millones de pesos que, por algún lado, si es que realmente ya fueron adjudicadas, la novedad se hubiese filtrado.

--¿A qué obras te referís? Te lo pregunto porque el otro día se anunció el inicio de la etapa final de los trabajos de ampliación en el bombeo a la zona alta.

--Me refiero a las obras grandes. En junio se licitó el recambio de un tramo de 13,5 kilómetros del acueducto que va desde Paso de las Piedras a la planta potabilizadora de Grünbein y en agosto el acueducto Planta Patagonia - Bosque Alto - Los Chañares, con sus correspondientes cisternas y plantas de bombeo, pero hay más.

--Seguí.

--En septiembre se licitó el recambio de más de 140 mil metros de cañería cuya vida útil se encuentra ampliamente agotada y al borde del colapso en Bahía y Punta Alta. Y seguramente me estoy olvidando de alguna más.

--¿La Muni que dice?

--Están preocupados. Aparentemente hubo algunos contactos con Provincia vía WhatsApp pero los resultados, hasta ahora, no fueron alentadores.

--¿Por?

--Porque les clavaron el visto. Esperemos que todo se trate de un mal entendido y que las obras hayan sido adjudicadas, de lo contrario, cuando la gente no tenga agua este verano y vea que no hay grandes obras en marcha, la bronca va a ser mucho mayor.

--Este año ya está perdido, pero veo que el verano que viene es muy posible que sigamos igual.

--Hace unos meses te lo dije y te pedí que lo anotaras. El problema es que varias de estas obras tienen un plazo de ejecución, si todo va bien, de 9 meses, así que estamos en plena cuenta regresiva de cara al verano 2022/23. Insisto, ojalá todo sea un mal entendido y estas obras estén adjudicadas, pero el panorama no pinta bien.

--Sigamos con tema obras provinciales. Antes de las elecciones se licitó la continuidad de la autovía en la Circunvalación Norte, con dos grandes puentes entre La Carrindanga y avenida Cabrera.

--Sí, a fines de septiembre se abrieron los sobres por esa obra de 600 millones de pesos. Las ofertas fueron de las empresas Esuco y Vial Agro, pero, hasta ahora, cero novedad. De todas maneras esta es una obra clave pero no tan sensible como las que apuntan a mejorar la provisión de agua.

--Pasemos a Nación. El otro día vi que Vialidad Nacional informó sobre los avances de las autopistas Paso Urbano y ruta 33.

--Exacto. Incluso hoy “La Nueva.” habla de la primera de estas obras, la cual insumirá unos tres años para su finalización. Son obras muy grandes y sobre todo, el sector del viaducto de El Cholo es un tramo muy complicado. Esperemos que haya más acción en los próximos meses porque, de lo contrario, se va a hacer muy largo.

--Hace tiempo me hablaste de una gran obra en avenida 14 de Julio. ¿En qué quedó?

--Te cuento. En junio pasado Nación se comprometió a realizar un aporte y la Muni ya envió toda la documentación requerida para avanzar con la firma del acuerdo y licitar.

--Obviamente hasta las elecciones le deben haber puesto un freno en Casa Rosada...

--Supongo que sí, y ahora es posible que el tema avance. Esta obra está en el marco de un paquete de tres, junto a una inversión en trabajos de electricidad para el Hospital Municipal y unos 50 millones para iluminación con leds en varias calles. En cuanto a 14 de Julio, técnicamente está todo aceptado pero tienen que firmar y empezar a desembolsar los fondos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

--Mientras pido otra ronda de café recordame en dos palabras qué piensan hacer.

--El proyecto se dividió en tres partes, la Etapa 1, que es la que se va a encarar ahora, va desde calle Victorica (ABSA) a Newbery/Alfonsín. Ahora van a intervenir en unas seis cuadras del sector más comercial de 14 de Julio donde habrá una doble trocha, más ancha porque la actual pasa de 8 a 12 metros, con cordón cuneta, veredas de 4 metros, cruces elevados, ciclovía, senda peatonal, iluminación led y dársenas para estacionamiento.

--Te cambio de tema. ¿El presupuesto municipal ingresa el martes 30 al Concejo?

--Así es, pero tengo una perlita que pasó desapercibida.

--Decime.

--Hace unos días ya está en el Concejo el proyecto de la ordenanza fiscal impositiva enviado por el Ejecutivo. ¿Querés saber de cuánto será el aumento de la tasa de ALC?

--Dale.

--Entre el 46/47 por ciento, acompañando de esta forma la inflación, aunque no los sueldos del sector privado, je, je.

--Buen dato, seguí con alguna otra novedad.

--Tengo una que va a dar que hablar.

--Epaa, avanti.

--Al que, según me contaron, se le viene peliaguda es al abogado Leandro Aparicio, que por estos días está recibiendo el vuelto de cada uno de los golpes que lanzó a diestra y siniestra durante la polémica en torno al destino del malogrado Facundo Astudillo Castro.

--¿Qué pasó?

--Con la “personalidad” que lo caracteriza, por decirlo de alguna manera, el pelilindo abogado había difamado a más de uno de quienes opinaban a favor de la hipótesis de que Facundo había muerto por accidente --que luego se probó--, en contra de su teoría, por la cual el chico había sido asesinado tal vez por policías, que luego elaboraron un plan tan complicado como inverosímil para esconder el hecho.

--Recuerdo que el primer juicio por daños y perjuicios se lo había entablado algún tiempo atrás el periodista Germán Sasso ante el juez en lo Civil Javier Carlos.

--Sí, pero ahora, el abogado recibió otra demanda en su contra. Nada menos que por parte del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien hizo su presentación contra Aparicio de daños y perjuicios por afectación a la dignidad, ante el juzgado del doctor Darío Graciabile (Civil).

--No querría estar en los zapatos de Aparicio, francamente.

--La verdad que yo tampoco.

--¿Así que luego de haber pasado lo más duro de la pandemia se viene un reencuentro industrial regional?

--Así es, está organizado por los Jóvenes Empresarios de la Unión Industrial local. Será un almuerzo abierto a todos los empresarios e instituciones que quieran participar, el miércoles 8 de diciembre, en la Quinta Valverde, ubicada en la calle José Hernández 1053.

--Hablando de comida, el martes comienza la Semana de la Gastronomía y vi que ese día diez periodistas van a recorrer distintos locales. ¿Otra vez resultaste elegido?

--Y si...

--Pensé que Walter Garrone no dirigía más...

--No seas envidioso. Habrá que brindar con Pancho y Horacio por la pronta recuperación de un sector que, pese a haber sido castigado como pocos por la pandemia, sigue de pie.

--Che. Salvo el tema Aparicio todavía no me comentaste nada del ámbito policial–judicial.

--Tenés razón. ¿Te acordás que el domingo pasado te comenté que la abogada del caso García Gurrea podía llegar a pedir el cambio del fiscal?

--¿Se concretó?

--Sí, ya formalizó el pedido, pide que pase de la fiscalía de Rodolfo de Lucía a la Fiscalía de Homicidios Dolosos, de Jorge Viego, porque entiende que pasaron seis meses, que no dieron con el paradero del hombre y que la búsqueda actual se concentra en buscar un cuerpo sin vida.

--Es verdad, me dijiste que no estaban conformes y quizás ahora, si cambia de fiscal, confíen en que la causa cobre mayor impulso.

--Sí, ahora tiene que evaluar el pedido el fiscal general Juan Pablo Fernández. En cuanto al rastrillaje que se hizo en el salitral, en la zona de Punta Blanca, levantaron muestras, una remera y un cuchillo, pero no hay elementos concretos relacionados con el hombre desaparecido.

--¿Por qué buscan en la zona aledaña al viejo camino a Punta Alta?

--Acordate que en un audio que envía el yerno de Pamela Antúnez, en octubre, dice que “se pudrió todo, saben lo del relleno sanitario”.

--Perfecto, sigamos recorriendo el espinal. Parece que los clubes están de racha con los hechos vandálicos ¿no?

--Sí. Ahora le tocó al Aero Club Bahía Blanca, con todo lo que ella implica. Le robaron parte del cableado de una de las cabeceras de la pista. Por ende, ese sector se quedó sin iluminación y, hasta que lo vuelvan a conectar, se suspendieron los vuelos nocturnos.

--Si mal no recuerdo, esa pista de aterrizaje fue utilizada durante gran parte del año por los aviones sanitarios, dado que estaba inutilizado el aeropuerto principal por la falta de balizamiento.

--Claro. Las autoridades de la institución venían notando faltantes de lámparas e incluso roturas de tulipas, pero esto ya pasó a mayores. Además de que tiene un costo bastante alto repararlo.

--¿Del campo tenés algo?

--Que otra vez entró en el debate el precio de la carne, ya que a la tradicional demanda cada vez que nos acercamos a diciembre, ahora se suma una menor oferta de hacienda y ya se nota en el Mercado de Liniers...

--Un clásico Juan.

--Pero lo cierto es hace seis meses que la hacienda no modifica su valor. Y que, en ese mismo período, la inflación acumulada es del 19 %, según se relevó desde la Asociación de Ganaderos local en base al Indice de Precios al Consumidor del INDEC.

--¿También es por las restricciones a las exportaciones, un tema sobre el que difieren el Gobierno y los productores?

--Es otro factor que influye, pero para la dirigencia rural es tema es simple: para controlar los precios hay que controlar la inflación, y no las exportaciones. Lo cierto es que desde el Gobierno, con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, ya empezaron a trabajar para que los previsibles aumentos no lleguen a la góndola, en especial por la inminencia de un período sensible en la Argentina: las fiestas de fin de año.

--Bueno, para este fin de semana largo el Gobierno decidió, con el resto de los actores, congelar los precios de la carne. Es decir, no tenés excusas para cubrir gran parte de la parrilla...

--Con un poco me alcanza, pero ya que me hiciste acordar levantemos campamento que hay que ir prendiendo el fuego.

--Dale, hoy me hago cargo de la cuenta y nos vemos el próximo domingo.