Autoservicio LyS y Braian Ríos sueñan con dar el gran golpe en Primera

Si todo marcha sobre ruedas, mañana se pondrán en marcha los playoffs de la Copa Campeones de América en la Liga Comercial. En Primera, Autoservicio LyS se coló entre los 16 mejores y ahora va por más. El defensor Brian Ríos, con pasado en Libertad, es uno de los destacados de un conjunto que buscará convertirse en la piedra en el zapato de los candidatos.

Brian le contó a La Nueva. la confianza que le tiene a su elenco. Mañana comenzará la hora de la verdad.

--¿Qué significa jugar la Liga Comercial?

--Jugar en la Liga Comercial es algo muy especial porque juego con mi hermano (Jonatan).

--¿Qué te pareció la temporada del equipo en general en la triple competencia: Preparación, Copa Maradona y la Copa Campeones de América?

--La temporada del equipo fue de menor a mayor. Fuimos creciendo mucho a través de los partidos y ahora estamos ilusionados.

--¿Qué tiene de particular la categoría?

--La categoría tiene en particular que se mete mucho para poder ganar un partido. Creo que el equipo que tiene un poco más de juego corre con ventaja, pero no es determinante.

--¿Qué te gustó del equipo hasta acá?

--Me gusta muchísimo el compañerismo y el compromiso que tiene cada uno a la hora de entrenar y jugar los sábados.

--¿El título es una de las metas a cumplir?

--El título no daría una gran recompensa a todo lo que venimos haciendo adentro de la cancha y sería coronar todo el compromiso de mis compañeros.

--¿Qué les faltó para ganar alguno de los anteriores torneos?

--En el campeonato anterior nos faltó algo más certeza en la definición y más entrenamientos para poder ascender y ganar el torneo.

--¿Qué nivel ves en los rivales y a quienes ves como candidatos en el torneo que se está jugando?

--En los rivales noto que hay muy buen nivel y también otros que están un poco bajos, pero todos los equipos tienen a alguien que sobresale. Los candidatos son Catalgas y Marmolería Saenz, pero no nos den por muertos porque tenemos un muy buen equipo para llegar a la final y dar el batacazo.

--¿Qué te dejó el paso por la Liga del Sur y en el fútbol de la zona?

--El paso por la Liga del Sur me enseñó que cada día uno tiene que mejorar más y ser mejor persona. En la zona estoy muy agradecido a las personas que me llamaron y me dieron todo para seguir jugando.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

--¿Cómo vivis el fútbol en la actualidad?

--Hoy en día vivo el fútbol con un poco más de calma, pero a medida que llega la hora de los partidos quiero ganar sí o sí. Creo que nos pasa a todos.

--¿Cuánto se extrañaba el fútbol de los sábados?

--Los sábados sin fútbol se extrañaro mucho, sobre todo a la gente que te iba a ver cada fin de semana y a la que te insulta también, ja, ja.

A un toque

--¿Quién es el más talentoso del equipo? "El más talentoso del equipo es Leo Méndez"

--¿Cuál es el más rústico? "El más rústico es mi hermano Jonatan".

--¿Quién es el que no puede faltar nunca? "El que no puede faltar nunca es Facundo Schwam; es el alma del equipo".

--¿Quién es el que más entiende el juego? "El que entiende más el juego es Bruno Zubiri".

--¿Cuál vive en una burbuja? "El que está siempre en una burbuja soy yo, ja, ja".

--En un asado del equipo, ¿quién toma la batuta? "En los asados, los que agarran la batuta son Emiliano Acosta y Lautaro Tejeda".

--¿Quién es el más divertido? "Los más divertidos del equipo son los hermanos Iglesias, Braian y Nacho"

El perfil

--Nombre completo: Braian Alexander Ríos.

--Fecha y lugar de nacimiento: 29 de marzo de 1998, en Bahía Blanca.

--Hijo de María Vicente y Julio Ríos. Tiene siete hermanos: Karen, Jonatan, Emanuel, Pamela, Vanesa, Matías y Daiana. Está de novio con Josefina Saibene.

--Trayectoria desde escuelita: Libertad (desde escuelita a Primera), Rampla Juniors (Villa Iris) y Fortín Club (Pedro Luro).