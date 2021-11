"Estoy a favor de aplicar restricciones a quienes no se vacunen", afirmó una médica bahiense

18/11/2021 | 09:18 |

La infectóloga Laura Giordano recalcó que "existen evidencias científicas para probar que la vacuna es segura, eficaz y efectiva; las personas no pueden justificar no vacunarse". Y recordó que "la pandemia no pasó".