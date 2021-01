Qué dicen desde la Autoridad del Agua sobre la crisis en Bahía Blanca

La semana pasada, Aguas Bonaerenses SA rechazó los reclamos de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) respecto de la falta de agua en numerosos barrios de Bahía Blanca.

La empresa que brinda el servicio de agua desconoció al ente local de defensa del consumidor y pidió que los planteos se canalicen a través de la Autoridad del Agua.

ABSA argumentó que se trata de una prestación de carácter provincial y la OMIC solo cuenta con atribuciones de nivel municipal.

En ese sentido, La Nueva. se comunicó con Marta Crisafulli (titular de la ADA en Bahía Blanca y la región) para conocer qué planteos estaban realizando a ABSA y manifestó estar de vacaciones.

Asimismo, sostuvo que actualmente dicha gestión la lleva adelante la Dirección de Control Técnico y Departamento Usuarios, en La Plata, y a través del correo electrónico greclamos@ada.gba.gov.ar.

La semana última el propio intendente Héctor Gay se declaró preocupado por la situación, señalando que "el organismo de control no funciona".

"No me ha gustado nada que ABSA ningunee al Municipio diciendo que no tenemos potestad para pedirles que resuelvan el problema o hagan descuentos en las boletas. El organismo de control no funciona. Si nosotros no podemos reclamar o exigir en nombre de los vecinos, ¿quién lo puede hacer?", subrayó.

Además, el abogado Maximiliano Görg, vecino del barrio Molina Campos, accionó legalmente contra ABSA y logró el respaldo de la Justicia.

"Es un procedimiento que fui realizando desde fines de octubre por la falta de agua. Hice más de 30 reclamos administrativos en unos 50 días a ABSA , por las vías que la propia empresa pone, pero cuando llegué a la Autoridad Del Agua me informaron que no tenían registrado ningún reclamo", relató.