Las estadísticas que empiezan a preocupar, el club que crece en la periferia y otra casona que cae

--Parece que con la charla que tuvimos el domingo, sobre las usurpaciones, contagiamos a los máximos referentes de la política bahiense: estuvo picante el cruce entre el intendente y el presidente del consorcio portuario durante la semana.

--Arrancaste fuerte hoy. Ni siquiera un “hola” de bienvenida. Y mucho menos un cafecito para calentar motores.

--Perdón, pero es que el tema me tiene preocupado. Porque avanza y no parece tener freno. Pero es verdad: primero te saludo y enseguida complazco tu pedido.

--Excelente lo tuyo. Volviendo al tema, sí, se "prendió" la política partidaria en su máximo esplendor, aunque me parece que no es momento para confrontaciones. Y menos en un tema tan delicado y que, como te decía hace una semana, afecta no solo a Bahía sino a distintos puntos de la provincia y el país. Fijate que también hay discusiones sobre el criterio a adoptar entre los ministros de Seguridad de Provincia y Nación.

--¿Hay un crecimiento real de las usurpaciones en nuestra ciudad? ¿Qué sabés?

--Mirá, estuve con un abogado de la fiscalía y te voy a dar estadísticas fresquitas sobre las causas que se iniciaron por ese delito en nuestra ciudad.

--Te escucho.

--En los primeros 8 meses de 2020 (desde el 1 de enero y hasta el domingo pasado) se iniciaron 177 causas por usurpaciones, es decir que, en promedio, una cada 33 horas.

--Ah, suena a mucho...

--Parece que sí. Tené en cuenta que en todo 2019, por el mismo motivo, se habían iniciado 167. Es decir que en 8 meses de este año se superó el nivel de todo el año pasado.

--¡Qué drama! Por un lado los okupas, mucha con necesidad real de tierra; por el otro, los dueños, que no pueden disponer de su propiedad y en el medio, como siempre, varios aprovechadores, que hacen su negocio.

--Y tené en cuenta otro dato: más allá de las trabas que se generan al tratar de retirar a alguien que usurpa, la pena que prevé el delito no se ajusta a todo el daño que le causa a la víctima, y no hablo solo de lo económico, sino también en la salud.

--Es un delito que no estipula pena de prisión.

--Tal cual. Según el artículo 181 del Código Penal, se reprime con una sanción de 6 meses a 3 años.

--La semana pasada también me contaste que hubo una reunión importante, de la que poco trascendió, entre Gustavo Trankels, actual director del Distrito 19 de Vialidad Nacional, y comerciantes del sector de El Cholo para realizar algunas modificaciones en el proyecto original del Paso Urbano. Pero no me dijiste cuándo se reanudarían los trabajos, que ya llevan más de siete meses paralizados.

--Si me dieron el dato correcto, creo que Trankels mete tres de tres en su corta gestión al mando del organismo.

--¿Cómo es eso?

--Cuando asumió tenía las tres obras más emblemáticas de la región frenadas. Logró destrabar la situación en la Ruta 33 hacia Tornquist, donde incluso me dijeron que las tareas van a muy buen ritmo, y puso en marcha el alteo definitivo del kilómetro 608 de la ruta 3 en proximidades de Monte Hermoso, tramo que se había inundado en enero de 2019 y que desde ese entonces se encuentra en condiciones muy precarias. Y en un corto plazo, diría no mayor a los 30 días, ya podría verse movimiento en las autopistas de Sesquicentenario–El Cholo y ruta 33.

--Ojalá así sea, porque estamos hablando de una obra que supera los cinco mil millones de pesos.

--La deuda de Vialidad con la UTE ya está resuelta; ahora el tema es reiniciar los trabajos resolviendo cuestiones técnicas que en su momento no se previeron, como el que te comenté la semana pasada y varios más, pero eso no impide que se avance con otras labores.

--A los que se les está cayendo un lagrimón es a la familia del teatro independiente, y no por la difícil situación que atraviesan precisamente.

--Sabía que no la estaban pasando bien por la falta de ingresos.

--A eso se le suma que en pocos días comienza la demolición de un lugar que fue bastión para muchos artistas locales y que dará paso a un nuevo edificio, a muy pocos metros del centro.

--Sigo sin entender.

--Te explico: en Gorriti 39 funcionó muchos años Artestudio, que fue fundado por el gran maestro Alfredo Castagnet allá por 1977. En 1989 acondicionó su propia casa para contener dos salas teatrales, en las que brindaba clases de teatro y actuación a infinidad de alumnos.

--Recuerdo haber ido varias veces. Un lugar sencillo, pero muy acogedor al que se accedía por un pasillo al aire libre.

--Ese mismo. Fue una de las salas pioneras de la entrada a la “gorra”, porque Castagnet, hasta el día de su muerte, a fines de 1996, se propuso acercar a la gente al teatro y revalorizar el arte escénico como espectáculo popular, algo que logró con obras propias y con varios clásicos adaptados. Era un personaje que vivió por y para el teatro, actividad a la que destinaba muchas horas diarias, luego de su trabajo administrativo matutino en la Universidad Nacional del Sur.

--¿Y ahora?

--Lo cierto es que el lugar dejó de funcionar como sala de teatro después de la tragedia de Cromañón, pese a que varios ex alumnos intentaron reflotarlo en varias oportunidades. Pero en los últimos días se conoció su nuevo destino: otro edificio en altura. Incluso, ya pusieron el cartel con la maqueta de lo que se tiene previsto construir, para lo que se precisa derrumbar la emblemática sala.

--Tengo otra mala. En el mismo mes que cumplía 12 años de funcionamiento, se decidió el cierre de "La Residencia, Hotel Estudiantil".

--¿Ese que estaba al frente de la Universidad Nacional del Sur?

--Ese mismo. Cierra como hotel, pero la intención, según me comentaron algunos allegados, es reconvertirlo en forma de departamentos. La pandemia les jugó una mala pasada, ya que desde marzo prácticamente no tenía estudiantes viviendo allí.

--Si mal no recuerdo, el edificio tiene dos torres (planta baja y tres pisos) exactamente iguales.

--Tenía capacidad para 72 personas, en 36 habitaciones dobles. Una de las torres está destinada a las mujeres y la otra para varones. En cada habitación había, cómo máximo, dos estudiantes, y contaban con baño privado, además de escritorios y placares personales.

--Una verdadera pena. ¿Te cuento algo positivo para la barriada de Villa Rosas?

--¿Te referís al predio que comenzó a construir Libertad?

--Parece que no te puedo sorprender con nada. La verdad que es una obra para resaltar la que están haciendo en los terrenos ubicados entre Tierra del Fuego y Tarapacá, a dos cuadras de la cancha principal.

--Ví que ya levantaron todo el cerco perimetral y que comenzaron a edificar el pórtico de entrada y la casa del sereno.

--Paralelamente están con el sistema de riego automatizado; la iluminación, para lo que ya compraron 15 columnas de cemento de 12 metros de altura, con 10 reflectores cada una; y el parquizado, para el que pidieron donaciones.

--¿Cuántas canchas tienen previstas?

--Para el fútbol serán seis de 11; 1 de 9 y 8 de fútbol 5, mientras que el predio también albergará una de hockey, que es una disciplina que está creciendo mucho en aquel sector. Tendrá su estacionamiento propio y una zona de esparcimiento. Actualmente están nivelando todo el terreno, que no es fácil porque son casi 6 manzanas.

--¿Antes no había nada?

--En realidad, esas tierras fueron cedidas al club en la gestión de Linares como intendente. Y funcionaba una cancha para las divisiones formativas. A partir de 2016, cuando se renovó la comisión directiva, empezaron a analizar proyectos para ese macizo, que hasta allí traía más dolores de cabeza que soluciones, porque siempre estaba la amenaza de que lo usurparan.

--Recuerdo que los vecinos se quejaban y denunciaban que ese sector funcionaba como escondite de algunos vándalos.

--Claro. Porque habían crecido unos tamariscos que hacían que el lugar fuera tierra de nadie. Incluso mucha gente arrojaba basura en forma indiscriminada.

--Me comentaron que el Dow Center dejó de ser una de las Unidades de Cuidados Mínimos Ambulatorios, más conocidas como UCMA, en la lucha contra el Covid 19. ¿Sabés algo?

--Tengo entendido que “Pepe” Sánchez, al prácticamente no estar siendo usadas las instalaciones ubicadas en Rodríguez al 4900, le pidió al Municipio la liberación del lugar, con la intención de retomar las actividades deportivas que allí se pueden desarrollar y que ya están habilitadas.

--Si mal no recuerdo tenía capacidad para 60 pacientes.

--Es así. El tema es que las UCMA se han usado muy poco hasta el momento. Hasta el viernes, en las 4 sedes, había menos de 10 internados sobre 147 plazas disponibles. De todos modos, “Pepe” dejó en claro que volverá a poner el establecimiento en caso de necesidad, pero que no tiene sentido tenerlo sin uso.

--Entonces sólo quedarían como UCMA las instalaciones de Liniers y Cono Sur.

--Sí, pero recordá que el Municipio también puede apelar a una casa de retiro de la red Educativa de La Inmaculada, ubicada en calle Caldén y Los Nogales, sobre la ruta 229, y con las dependencias del ex seminario La Asunción.

--¿Es buen momento para resignar espacios?

–-En el municipio están más preocupados con el recurso humano, que está comenzando a flaquear por la cantidad de personal que se contagia y por los que se deben aislar al presentar síntomas compatibles con el Covid-19. Aunque la cantidad de camas alcanza, lo que empieza a escasear es el personal que debe atenderlas. Por eso el pedido para los vecinos de ser responsables.

--Una buena es para Cargill, que sigue sigue ayudando al Conicet con el envío de pellets de girasol.

--Sí. Incluso me cuenta mi amigo Nano que se hicieron cargo de los traslados de la carga, lo que es muy valorable.

--Otro tema de gran polvareda política, pero a nivel nacional, es el tratamiento legislativo de la llamada reforma judicial, que para muchos no es una reforma sino un reordenamiento. ¿Qué le tocaría a Bahía de aprobarse lo del Senado?

--Estuve leyendo el proyecto que tiene media sanción y ahora debe discutirse en Diputados. En nuestra ciudad se crearían otros dos juzgados federales (el 3 y el 4), además de una nueva secretaría y la reorganización de las que ya estaban.

También se prevé un nuevo cargo de fiscal federal.

--¿Estos juzgados, para que te entienda, intervienen en los delitos de gran escala, no?

--Exacto. Narcotráfico, trata de personas, delitos tributarios y aduaneros, hechos cometidos en ámbitos nacionales o que afecten la seguridad nacional, falsificación de documentos. El tema es que los jueces actuales, Walter López Da Silva y María Gabriela Marrón, deben elegir en qué materia seguirá atendiendo, porque hoy son "multifueros" y me chimentaron que ambos aparentemente se van a quedar con lo penal.

--¿Y los otros dos juzgados serán creados inmediatamente?

--Mmmm...eso va a depender del presupuesto. Algo anticipó el presidente Alberto Fernández, entre semana, en una entrevista televisiva, que se tendrá que evaluar. Además, de confirmarse los nuevos organismos, puede que sean cubiertos por jueces subrogantes del listado de conjueces, hasta tanto se hagan los concursos.

--¿Algún dato más sacaste del proyecto?

--Sí, un detalle importante es que separa de nuestra jurisdicción a Santa Rosa, que hasta ahora dependía de la Cámara Federal bahiense. Ahora pasará a formar parte directamente de una Cámara que se va a crear en la capital de La Pampa, que para algunos que consulté no es muy necesaria, por el cúmulo de trabajo de esa zona.

--Bueno, esperemos que en definitiva sirva para mejorar el servicio de justicia y que no sea, como dicen muchos, solo para cubrir espaldas políticas.

--Estoy de acuerdo. Y creo que deberían mostrar la misma celeridad para resolver otras cuestiones que son prioritarias en ese mismo ámbito.

--¿A qué te referís?

--A que es necesario cubrir los cargos que ya están. Fijate que el fiscal Santiago Martínez, al pedir auxilio a la Procuración en la causa Facundo, planteó que de las 7 unidades fiscales de Bahía y Santa Rosa (actual jurisdicción) solo 1 (la fiscalía que lo tiene a él como titular) está cubierta.

--Sí, lo leí. Así es complicado.

--Y te digo más, ahora los dos juzgados federales y la Cámara Federal están con jueces, pero tuvieron subrogancia durante mucho tiempo y lo más preocupante hoy es el tribunal oral, encargado de hacer los juicios de esos delitos, que tiene las tres vacancias desde hace años.

--¿Y cómo funciona?

--Con la suplencia de jueces de afuera (Buenos Aires, General Roca o La Pampa) o de la propia Cámara local, pero está teniendo demoras importantes en juicios que son "pesados", como las causas a Suris o la de Bobinas Blancas, por citar un par de ejemplos.

--¿Pero para ese tribunal no habían concursado?

--Sí, eso es lo peor, que los pliegos de los 3 postulantes para ese cuerpo fueron al Senado a fines de 2018, pero quedaron congelados por razones políticas. Se trata de quienes hoy revisten en el fuero provincial: el juez Eduardo d'Empaire; el fiscal general Juan Pablo Fernández y el fiscal de instrucción Sebastián Foglia.

--Pasemos a otro tema. ¿Voy a poder jugar al fútbol 5 a partir del lunes?

--No. El lunes, si querés, vas a poder ir a la marcha que anunciaron los casi 40 propietarios de complejos deportivos frente al municipio, pero las canchas van a seguir cerradas.

--Atraviesan una situación muy complicada y sin miras de solución.

--Sin dudas. Fueron los primeros en cerrar y ya llevan casi 7 meses sin facturación alguna. Y el malestar crece aún más porque dicen que ven gente jugando a la pelota en todos los espacios públicos de la ciudad y nadie los controla. Esa situación la plasmaron con un video que está circulando por las redes sociales.

--Fueron a varias reuniones al Concejo Deliberante, pero no hubo caso de resolver la situación.

--Sí, incluso tienen un protocolo muy riguroso para aplicar, en el que recopilaron información de epidemiólogos de Alemania y Bélgica, pioneros en comenzar con los entrenamientos de fútbol. Ojalá se resuelva, porque es mucha la gente que depende de estos emprendimientos, más allá de los que van a jugar.

--Te paso a otro tema. Sencillo pero emotivo fue el acto por el 27 aniversario del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

--Fue el martes pasado, 1 de septiembre, en la plazoleta del Muelle de Carga General. Luego del discurso de Federico, se agasajó a trabajadores y trabajadoras de distintas actividades portuarias, respetando protocolos de seguridad y prevención. Por ese motivo hubo muy pocos invitados especiales. Pero si te querés interiorizar de todos los detalles de ese ámbito, no te pierdas el suplemento especial que armaron los muchachos de redacción, fotografía y diseño de “La Nueva”.

--Ya lo ví antes de venir. Las notas también se pueden leer en la web del diario.

--Cuando parecía que todo venía en paz, el viernes se cruzaron feo Aolita y la Corporación por el horario de funcionamiento de los comercios. ¿Qué pasó?

--La Corporación interpreta que el intendente, al extender un decreto que data de marzo, cuando el aislamiento era absoluto, que los comercios están habilitados para abrir hasta las 21. Y Miguel quiere hacer valer el acta que consensuaron todos los actores hace una semana atrás.

--¿La Corporación fue a ese encuentro?

--Claro. Estuvo representada por Luis Amore, quien prestó conformidad a que sólo se extienda una hora el cierre durante septiembre.

--Habrá que ver que hacen los comerciantes a partir del lunes.

--Miguel dejó en claro que sus afiliados se van a ir a la hora que está pactada, así que este tema va a traer mucha tela para cortar.

--Ojalá no pase a mayores. ¿Te enteraste como fueron los primeros días del Plan de Regularización de Deuda que puso en marcha el municipio?

--Dicen estar sorprendidos por la gran cantidad de contribuyentes que se pusieron en contacto para ponerse al día, acogiéndose a los distintos planes de financiación. Es muy importante este dato porque en abril y mayo la recaudación cayó bastante.

--¿Y eso puede repercutir en el pago de los sueldos de los empleados municipales?

--No. Inquieta más la confirmación de la provincia de no abrir paritarias para el sector público, con el mensaje implícito de que no van a financiar aumentos en las plantas de los municipios.

--¿Cómo es eso?

--La provincia está enviando dinero a los municipios para que éstos puedan cumplir con el pago de los salarios. A Bahía, por ejemplo, le tocaron 28,5 millones de pesos en agosto y la misma cifra en septiembre. Y no tiene previsto incrementar esa ayuda, ya que sigue en baja su propia recaudación.

--¿Entonces no habrá paritarias para los empleados públicos locales?

--Yo no dije eso. Incluso, este mes se van a renovar las comisiones para discutirlas, como una manera de encender motores. Pero hoy, tanto el Ejecutivo como el sindicato, priorizan el pago en tiempo y forma de los salarios, manteniendo un buen diálogo entre las partes.

--El que no abre es Monte.

--Te lo dije la semana pasada y no me creíste. Creo que viene para largo el tema.

--Nos vemos el próximo domingo, espero que con “Tito” en funciones.

--Ya se extraña su café.