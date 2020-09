"Esperemos que el cambio de fase dé resultado, en ciudades grandes no ha funcionado"

El intendente Héctor Gay explicó esta mañana las implicaciones del retroceso de Bahía Blanca a fase 3 a partir de hoy al mediodía, lo cual impone restricciones en diversas actividades.

Acerca de la decisión tomada por Nación sostuvo:

"Tenemos esperanzas de que la situación mejore. Lamentablemente las experiencias de cambios de fase no han dado resultado, sobre todo en ciudades grandes, aunque sí en algunas más chicas como Bragado, de acuerdo con lo que me indicó el jefe provincial de Gabinete, Carlos Bianco. Pero en Mar del Plata no. Nosotros desde el primer día hemos acompañado el proceso de decretos de Nación y Provincia, esperemos que dé resultado, aunque también depende de la ciudadanía. Lo que da éxito es el comportamiento de cada uno de nosotros", dijo.

Luego mostró su preocupación por la cantidad de muertes por coronavirus del fin de semana, un total de 9.

Respecto de las actividades que se modifican a partir de hoy, el secretario de Gobierno Adrián Jouglard indicó que los comercios de textiles y jugueterías no podrán realizar su actividad con ingreso de público (sí delivery y take away), al igual que los bares, restaurantes y otros locales gastronómicos.

Ya no estarán permitidas las salidas de esparcimiento ni el trabajo del personal doméstico (excepto quienes están inscriptos para cuidado de personas). Tampoco funcionarán las ferias, los lavaderos de autos, las competencias automovilísticas, las actividades de clubes, los ensayos de espectáculos, las reuniones de personas en espacios públicos, las actividades deportivas excepto las individuales (correr o andar en bici) y los gimnasios.

En el caso de la construcción privada solo se permitirán en viviendas unifamiliares (no edificios) y aquellas que tienen que ver con que el avance de la obra no se pueda detener para no poner en riesgo la estructura edilicia.

En principio todas estas medidas rigen hasta el domingo 11 de octubre, día en que vence el último decreto presidencial de extensión del aislamiento social preventivo obligatorio.

También será necesario el permiso para circular de los trabajadores con actividades habilitadas, entre la medianoche y las 6 de la mañana.

El intendente dijo también que le preocupa la cantidad de pacientes de la región que llegó a los hospitales locales durante el fin de semana, porque aumenta la ocupación hospitalaria.

"Este decreto del presidente incluye el aislamiento en 38 distritos de la Provincia, dentro de ellos figura Bahía. Hoy estamos equiparados al AMBA o Mar del Plata", dijo.