Autoridades de los hospitales Dr. Raúl Matera e Italiano dialogaron con La Nueva. luego de la conferencia de prensa que brindó el intendente Héctor Gay junto a los directores de hospitales de Bahía Blanca.

A diferencia de la conferencia pasada, el jefe comunal se mostró más crítico con respecto a la situación hospitalaria, haciendo referencia a una "situación límite que tiende a agravarse". A ese concepto se sumaron las palabras del director del Penna Gabriel Peluffo, quien aseguró que "estamos cerca del colapso".

Tras la conferencia, el subdirector del hospital Dr. Raúl Matera, Pablo Casella, explicó que "vinimos porque lo acordamos previamente y lo que se dijo salió de lo que aportaron todos los directores; vinimos a dar ese mensaje en conjunto".

"Es de rescatar que es la primera vez (desde que tengo uso de memoria) que todos los directores de los distintos hospitales y las autoridades sanitarias tanto de Provincia como del Municipio con distintos colores políticos estamos todos juntos dando el mismo mensaje, que fue consensuado y discutido en este grupo de trabajo desde hace tiempo", agregó Pablo Tentoni, subdirector médico del hospital Italiano.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Con respecto a las medidas de control y prevención anunciadas para el fin de semana de la primavera, Casella opinó que "son las medidas factibles hoy; es la herramienta que tenemos y tenemos que usarla".

"Las medidas que se toman se basan en un concepto muy sencillo: cuidarse personalmente y cuidarse como comunidad; aceptar que tenemos que trabajar todos juntos en pos de la salud comunitaria. Nadie se va a salvar de este cuadro si no trabajamos juntos y si no demostramos algún tipo de educación sanitaria, acatando las indicaciones básicas como el barbijo, el distanciamiento social y no estar en aglomeraciones", remarcó el doctor Tentoni.

El subdirector Casella indicó que el hospital Dr. Raúl Matera "siempre está por arriba del 80 %" en cuanto a ocupación de camas y con respecto al personal de salud señaló que "siempre que hay algún problema en algún otro hospital repercute en el nuestro, con lo cual también tenemos personas aisladas dado que han sido contactos estrechos de lugares donde hubo brotes".

"En el hospital Italiano la realidad es igual al resto de los efectores de salud de Bahía Blanca, ninguno puede escapar a esta situación", cerró Tentoni.