El Municipio, junto a directores de hospitales, pidió esta mañana en conferencia de prensa mayor responsabilidad individual para continuar afrontando la pandemia de COVID-19.

De la conferencia, brindada en el salón Héroes de Malvinas, participaron el secretario de Salud, Pablo Acrogliano; el director del Hospital Municipal, Gustavo Carestía; y el titular de la Asociación Médica, Carlos Deguer.

Al comienzo, Acrogliano destacó que "el sistema sanitario está estresado, hay cansancio del personal y relajamiento de la población".

"Empiezan los días lindos y notamos incremento en los casos. Genera enojo cierto comportamiento de los ciudadanos. Estamos desde febrero trabajando en conjunto todos los hospitales, nada alcanza sin el compromiso ciudadano. Después de 7 meses el sistema se estresa y necesitamos que nos acompañen", agregó.

En ese sentido, aseguró que "todos somos positivos hasta que se demuestre lo contrario".

Por último, pidió que "no se agreguen mezquindades partidarias ni personales".

"A esta altura de la pandemia, se genera mucho miedo y cansancio y se vierten expresiones que son desafortunadas. Si existiera la receta para evitar la pandemia ya se estaría usando. Cuando la política partidaria mete la cola complica todo", observó Acrogliano y advirtió que lo que "todos debemos tener en cuenta" es el "distancimiento fisico, tapaboca y nariz, y lavarse las manos".

Carestía informó que en "los distintos hospitales se incrementó el número de personas que están trabajando", ya que agregaron temporalmente 40 enfermeros y enfermeras.

Además, advirtió que hay 80 profesionales de salud en aislamiento, de los cuales 40 tienen COVID-19, por lo que debieron redistribuir el personal.

"Cuando empieza a enfermarse el personal de salud estamos en una situación muy compleja, le estamos sacando a los vecinos al personal que le va a cuidar la salud. Nos pasa en todos los hospitales y lo tenemos que tener en cuenta para cuidarnos como al principio de la pandemia", expresó el director del Hospital Municipal.

Al mismo tiempo, opinó sobre la posibilidad de aplicar restricciones: "Si estamos en una fase 4 y no la respetamos, si vamos para atrás no lo van a respetar y me parece un esfuerzo inútil".

Por último, tuvo lugar la palabra del titular de la Asociación Médica, quien aseguró que "el problema es que ya no hay posibilidad de recambio de personal" y opinó que "es probable que algún tipo de restricción focalizada nos pueda ayudar".

"El sector privado, en general, ha sufrido las mismas cuestiones que está sufriendo el sector público, tanto del punto de vista de recurso humano como desde el punto de vista económico", agregó Deguer.

Para concluir la conferencia, advirtió: "Las cifras de letalidad no son muy altas, pero está claro que no solo afecta a la población mayor, en terapia también hay gente joven".