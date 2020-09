¿Cuál es la calle donde menos se respeta el límite de velocidad?

Audionota: Juan Ignacio Zelaya

Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

Un promedio del 10 % de los conductores no respetan los límites de velocidad establecidos para las calles de la ciudad, el cual está establecido en términos generales en 40 km/h.

El porcentaje surge del informe realizado en distintas calles por los inspectores de tránsito, a partir de controles realizados mediante el uso del radar móvil.

La calle donde más excesos de velocidad se registraron es en 1º de Marzo, una de las que bordea al canal Maldonado, donde el 24,77 % de los 218 controles realizados sobre vehículos que circulaba por el lugar fueron infraccionados por superar el tope de 40 km/h.

En general, las calles que bordean al canal Maldonado son utilizadas a velocidades elevadas, en parte porque la presencia del canal genera una suerte de continuidad que lleva, sin dudas, a que se genere esa conducta.

Agil tránsito por la calle 1º de Marzo.

La siguiente arteria donde se registraron más faltas es Chiclana al 900, donde se estableció que el 13,11 % de los conductores, sobre un total de 389, superaban los 40 km/h admitidos.

De acuerdo a los datos aportados desde la dirección de Tránsito, los sitios donde se respetan más esas velocidades de circulación es Vieytes al 1900 –ninguna infracción en 80 controles--; Chile al 300 –con 2 infracciones sobre 110 mediciones—y Drago 2600, con idéntico resultado.

Estos valores corresponden a controles realizados durante algunas horas del día, variando el uso en distintas locaciones.

Otro porcentaje elevado se registró en Rafael Obligado al 5.000, otro sitio de mucho tráfico, con un 11,33 % de actas, 17 infractores sobre 150 mediciones realizadas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Cerri al 500 registra también un porcentaje elevado, con 21 actas sobre 160 medidos (13,12 %).

Los controles de velocidad se realizan a partir de un operativo que incluye, además, el control de documentación de los vehículos, el cual se dispone a unos 100 metros posteriores al punto donde se ubicó el radar móvil.

“Este tipo de controles incluye esa situación de pedido de documentación, que es cuando se le informa al conductor en caso de que haya superado el máximo de velocidad admitido”, explica Martín Iglesia Braun, director general de control de tránsito del municipio.

Martín Iglesia Braun, director general de control de tránsito del municipio.

Las actas por exceso de velocidad realizadas por los inspectores municipales son administradas desde el Estado provincial, con lo cual los infractores recibirán el acta en sus domicilios en un plazo de al menos 30 días, a partir de la cual podrán hacer el descargo que consideren o proceder al pago voluntario con el correspondiente descuento ente el Juzgado de faltas local.

Entre $ 9.463 y $ 63.090

En la provincia de Buenos Aires las multas se calculan utilizando un valor denominado Unidades Fijas (UF), equivalente al valor de la nafta de mayor octanaje en la boca de despacho del Automóvil Club Argentino, sucursal de la ciudad de La Plata.

Desde el bimestre enero-febrero de este año esa unidad está establecida en $ 63,09.

El exceso de velocidad se multa con un valor que oscila entre 150 y 1000 UF, de acuerdo al criterio que aplique el juez de faltas de cada municipio. Vale decir que la misma puede variar entre 9.463 y 63.090 pesos.

En nuestra ciudad la política habitual es aplicar un valor intermedio y alentar a que el infractor realice el pago voluntario, con lo cual tiene un descuento del 50 %.

En caso de no aceptar esa modalidad se arriesga a tener que pagar el monto máximo y sin ningún tipo de descuento.

Como dato adicional en materia de faltas viales, en el mes de agosto los inspectores labraron un total de 1.038 actas de infracción. Algunas de las conductas, como hablar por celular mientras se conduce, no respetar semáforos, no poseer licencia de conducir, no tener el seguro al día o estacionar en lugares prohibidos.

Detalle al margen para resaltar: la calle 1º de Marzo evoca ese día, de 1948, en que el gobierno de Juan Domingo Perón estatizó los ferrocarriles que estaban en manos de empresas británicas.

Esa calle, además, quedó delimitada justamente en ese año, luego de que se concretara la obra de canalización y profundización del canal Maldonado, iniciada a fines del año 1948 y luego culminada un año después.